Bünde (WB). Kollision beim Überholen: Eine Motorradfahrerin und ihre Beifahrerin sind am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Ein 72-jähriger Mann aus Bünde war nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw auf der Gerhart-Hauptmann-Straße aus Richtung Borriesstraße kommend unterwegs.

Hinter dem Fahrer des schwarzen Opel Meriva fuhren ein weiteres Fahrzeug sowie eine 19-Jährige mit ihrer Sozia auf einem Motorrad. An der Einmündung zur Straße Auf der Kreuzbreite verlangsamte der Bünder seine Fahrt und blinkte links. Gleichzeitig setzte die junge Fahrerin aus Bünde mit ihrem Krad zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzten die Mädchen auf dem Motorrad. Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde umgehend durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt und ambulant versorgt. Schaden: 1.300 Euro.