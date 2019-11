Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Die Bünder SPD will den Doberg und das Dobergmuseum bekannter machen. Dabei helfen sollen so genannte touristische Hinweistafeln an der A30. Ob das klappt, ist aber zumindest fraglich. Denn die Idee ist nicht ganz neu. Bislang hatte die Stadt bei der Beantragung solcher Schilder aber keinen Erfolg.

Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten bei der Stadtverwaltung eingereicht. Demnach soll diese die Aufstellung von Hinweistafeln an der Autobahn beim Straßenbaulastträger beantragen. Politisch müsste über das Thema aber zunächst der Wirtschaftsförderungsausschuss entscheiden.

Laut Antrag verspreche sich die SPD durch die Aufstellung von Hinweistafeln an der Autobahn »neben einer Erhöhung der Besucherzahlen von Doberg und Doberg-Museum« auch positive Auswirkungen für die Stadt.

Attraktives Naturschutzgebiet

»Mit dem Doberg verfügt die Stadt Bünde nicht nur über ein attraktives Naturschutzgebiet, sondern über eine der umfangreichsten Fossilienlagerstätten aus der Zeit des Oligozän nördlich der Alpen«, argumentiert Fraktionschefin Andrea Kieper in dem Schreiben an Bürgermeister Wolfgang Koch. Der Doberg bestehe aus den Sedimenten des Oligozän-Meeres und gibt Auskunft über die Meeresfauna der damaligen Zeit. Kieper: »Nirgendwo sonst auf der Welt sind nach heutiger Kenntnis die Schichtenfolgen des Oligozäns so vollständig und gut erhalten geblieben wie hier.«

Bereits vor zwei Jahren habe der Geologische Dienst NRW in Krefeld den Doberg für die Aufnahme in die Liste der nationalen Geotope vor. Der Doberg erfüllt somit alle Kriterien für ein nationales Geotop. »Denn er ist von einer herausragenden wissenschaftlichen Bedeutung. Er ist für die Öffentlichkeit ansehnlich und zugänglich«, zählt die SPD-Ratsfrau auf.

»Ritterschlag« im August

Das Doberg-Museum, das sich dem Geotop widme, sei zudem ein weiterer Pluspunkt. »Der Ritterschlag für den Doberg kam im August 2019, als die Akademie der Geowissenschaften zu Hannover die Aufnahme in die Listeder nationalen Geotope bestätigte«, so Kieper. Damit erfüllt der Doberg das geforderte Alleinstellungsmerkmal: Er ist von herausragender nationaler Bedeutung. »Und nachdem der Doberg von Geowissenschaftlern entsprechend gewürdigt wurde, sollte die Gelegenheit genutzt werden, den Doberg und das Doberg-Museum noch bekannter zu machen«, finden Andrea Kieper und ihre Mitstreiter.

Das könnte durch die Lage der Stadt Bünde direkt an der A30 mit der Aufstellung einer entsprechenden touristischen Hinweistafel geschehen. »An zahlreichen Autobahnabschnitten in Deutschland wird auf die sich rechts und links der Autobahn befindlichen Regionen, in denen sich geologische oder historische Sehenswürdigkeiten befinden, hingewiesen«, betonen die Sozialdemokraten. Durch die Aufnahme des Dobergs in die Liste der nationalen Geotope stehe dieser immerhin – so die Ansicht der SPD-Fraktion – auf gleicher Stufe mit den Externsteinen oder dem Kaiserstuhl im Breisgau.

Schon zwei »Bauchlandungen«

Wie Bündes Wirtschaftsförderer Hartmut Bokel im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, hatte die Stadt bereits 2011 einen ähnlichen Vorstoß unternommen. Damals wünschte man sich aber lediglich eine Autobahntafel, die auf das Dobergmuseum hinweist. »Das wurde damals aber von der Detmolder Bezirksregierung abgeschmettert«, erinnert sich der Rathausmitarbeiter.

2012 hatte die Kommune dann Widerspruch gegen die Entscheidung eingereicht. Ende des Folgejahres schlug eine erneute Ablehnung bei der Stadtverwaltung auf. Laut Bokel sei argumentiert worden, dass das Museum kein Alleinstellungsmerkmal besitze und keine überregionale Bedeutung habe: »Und dazu kommt noch, dass in einem Autobahnabschnitt immer nur eine bestimmte Anzahl an solchen Hinweistafeln stehen dürfen.«

Und zwei Schilder, die auf die OWL-Möbelindustrie hinweisen, stünden schon zwischen Hiddenhausen und Kirchlengern. Bokel: »Von daher sehe ich in der Sache nur geringe Erfolgsaussichten. Zweimal haben wir damit bereits eine Bauchlandung gemacht. Ich befürchte, dass es auch eine dritte geben wird. Aber einen Versuch ist es zumindest wert.«