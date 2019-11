Bereits mehrfach krachte es in der Vergangenheit in dem Muckumer Kreuzungsbereich, den die Bünder Sozialdemokraten nun ins Visier genommen haben. Foto: Kathrin Weege (Archiv)

Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung des Verkehrausschusses in der kommenden Woche behandelt werden. Konkret wollen die Sozialdemokraten die Stadtverwaltung damit beauftragen, »sich mit dem zuständigen Straßenbaulastträgerin Verbindung zu setzen«, um im Bereich der Kreuzung im Ortsteil Muckum eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h – derzeit gilt dort Tempo 70 – zur erreichen. Als Alternative dazu schwebt Fraktionschefin Andrea Kieper und ihren Mitstreitern die Einrichtung einer Linksabbiegerspur auf der Hansastraße vor.

»Aus Fahrtrichtung Bünde kommend befindet sich dieser Bereich auf einem abschüssigen Straßenstück. Dementsprechend steigt die Straße aus Richtung Rödinghausen kommend an. Bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen und die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit ist die Straße aus Richtung Muckumer Straße und Rilkestraße kommend für alle Verkehrsteilnehmer schwer zu passieren«, heißt es in dem SPD-Antrag. Weiteres Gefahrenpotenzial ergebe sich durch Linksabbieger in diesem Bereich. Bereits mehrfach sei es an der Stelle zu Unfällen oder brenzligen Situationen gekommen. Zuletzt krachte es an der Stelle Mitte September binnen 24 Stunden gleich zweimal.

»Die hohe Geschwindigkeit zusammen mit der abschüssigen Hansastraße führen dazu, dass ein abbiegendes Fahrzeug oft zu spät erkannt wird und der Bremsweg dann nicht ausreicht«, monieren die Sozialdemokraten. Um diese »Gefahrenstelle« zu entschärfen, könnte daher der Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gilt aus Fahrtrichtung Bünde kommend über das Ortsteilschild Muckum hinaus bis hinter diesen Kreuzungsbereich ausgedehnt werden. Auch für die Gegenfahrspur solle das erlaubte Tempo gedrosselt werden.

Eine Linksabbiegespur für Fahrzeuge, die von der Hansastraße nach links in die Rilkestraße einbiegen wollen, könne aus SPD-Sicht ebenfalls zu einer Verbesserung der Situation an der Kreuzung beitragen.

Die Kreispolizeibehörde zählt besagten Bereich übrigens nicht zu den so genannten Unfallhäufungsstellen.