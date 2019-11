Eine große LED-Leinwand, ausgewählte Requisiten sowie authentische Kostüme kreieren eine von Musicals und Weihnachten gleichermaßen inspirierte Kulisse und schaffen so die perfekte Atmosphäre, sind sich die Veranstalter sicher. Foto: Nicole Schulz

Bünde (WB). Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder will »A Musical Christmas«-Show am 19. Dezember im Bünder Stadtgarten bieten. Ab 19.30 Uhr erwartet das Publikum eine stimmungsvolle Adventsgala.

Mit einer deutschlandweiten Tour setzt sich die nunmehr vierjährige Tradition einer Show fort, in der festliche Weihnachtslieder mit den bekanntesten Musical-Songs zu einer einzigartigen Darbietung voller Höhepunkte verschmelzen. Die Künstler performen die unterschiedlichsten Geschichten und Musikstücke der großen Bühnenproduktionen mit Authentizität und Wandelbarkeit. Gesang, Tanz und Schauspiel sind im Einklang und versetzen das Publikum in die Stimmung der bekanntesten Musicals der Zeitgeschichte. Anschließend erklingen die beliebtesten Weihnachtslieder der Welt. Exzellent dargeboten und passend choreografiert schließen sie gekonnt den Kreis dieser Show und entführen die Besucher beschwingt in die festliche Adventszeit.

Wunderbare Songauswahl

Dabei kommt »A Musical Christmas« ohne unnötig aufwändige Bühnendekorationen aus. Eine große LED-Leinwand, ausgewählte Requisiten sowie authentische Kostüme kreieren eine von Musicals und Weihnachten gleichermaßen inspirierte Kulisse und schaffen so die passende Atmosphäre. Ebenso handverlesen wie die Bühnenausstattung sind auch die Künstler. Das exklusiv für diese Tournee zusammengestellte Ensemble besteht aus Starsolisten und Solistinnen mit jahrelanger Erfahrung an vielen internationalen Bühnen (unter anderem New York, London, Wien) und singt selbstverständlich komplett live.

Bei der Auswahl der Songs schafft es »A Musical Christmas«, traditionelle Stücke sowohl mit modernen Produktionen als auch mit zeitlosen Hit-Garanten zu verbinden. In einer Winter-Weihnachts-Kulisse erklingen die schönsten Weihnachtslieder der Welt: »Jingle Bells«, »O Du Fröhliche«, »White Christmas«, »Stille Nacht«, »Feliz Navidad«, »Oh Tannenbaum« und viele mehr. Mit einer wunderbaren Songauswahl stimmen die Künstler ihr Publikum auf die »schönste Zeit des Jahres« ein.

Tickets sind erhältlich bei den bekannten Vorverkaufsstellen, darunter die Herforder Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTTES (Brüderstraße 30 in Herford) sowie im Stadtgarten