Mit 160 »Ladevorgängen« ist die E-Ladesäule auf dem Parkplatz an der Bünder Pauluskirche nach EWB-Angaben bislang am beliebtesten. Auch am Ennigloher Gesundheitszentrum will das städtische Tochterunternehmen demnächst eine Ladesäule aufstellen lassen.

Von Daniel Salmon

»Seit der Inbetriebnahme bis zum 1. Oktober diesen Jahres haben wir fast 400 Ladevorgänge von 75 verschiedenen Fahrzeugen registriert«, erklärt Alfred Würzinger, Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens auf Anfrage.

In Kooperation mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) unterhält die EWB seit Ende November 2019 Ladesäulen auf den Parkplätzen an der Pauluskirche, am Standesamt und am Freibad. Wenige Monate später ging ein weiterer Standort am Stadtgarten-Parkplatz in Betrieb. An allen Ladesäulen können jeweils zwei Fahrzeuge paralell mit 22 Kilowatt beladen werden. Das ist genug, um ein E-Auto binnen einer Stunde mit genügend Strom für eine Fahrleistung von hundert Kilometern Wegstrecke zu betanken. Die Kosten pro Kilowattstunde Autostrom betragen gut 35 Cent: Für eine 100-Kilometer-Tankfüllung werden somit rund sieben Euro fällig.

Standort an der Kirche beliebt

Würzinger: »Nennenswerte Startschwierigkeiten haben wir nicht registriert. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war vorbildlich.« Grundsätzlich sei das Projekt als Erfolg zu bezeichnen. »Die Verfügbarkeit aller Ladesäulen liegt nahe der 100-Prozent-Marke. Die EWB verfügt über das benötigte Know-How und wird von ihren Kunden als Experte für das Thema Elektromobilität nachgefragt. Dieses Ziel haben wir erreicht«, zeigt sich der EWB-Chef zufrieden.

Die beliebteste Ort in Bünde für E-Autobesitzer, um Strom zu zapfen, ist übrigens die Anlage an der Pauluskirche. Laut Würzinger habe die EWB dort in besagtem Zeitraum 160 Ladevorgänge verzeichnen können.

Säule am Gesundheitszentrum

Nach der positiven Zwischenbilanz will der heimische Energieversorger das Lade-Netz weiter ausbauen. »Aktuell planen wir den Zubau einer öffentlichen Lademöglichkeit am Gesundheitszentrum in Ennigloh«, so Würzinger. Auch abseits des Ladesäulennetzes werden das Thema Elektromobilität bei der EWB groß geschrieben. Das untermauere das Unternehmen auch mit seinem »Mobil«-Förderprogramm. »38 Kunden haben das Programm in 2019 in Anspruch genommen. Gefördert wird unter anderem die Anschaffung von Elektrofahrzeugen, E-Bikes, Ladesäulen«, betont der EWB-Geschäftsführer. Eine Fortsetzung des Programms sei auch für das kommende Jahr geplant.

81 E-Autos in Bünde

Fahrzeuge mit Elektroantrieb werden auch im Herforder Kreisgebiet immer beliebter. Waren 2013 lediglich 37 Autos zwischen Vlotho und Rödinghausen zugelassen, die ausschließlich mit Strom betankt werden, sind es im aktuellen Jahr bereits 477 – 81 davon in Bünde. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Zahl der angemeldeten E-Autos mehr als verdoppelt.

Ebenfalls beliebt sind nach Angaben aus dem Kreishaus Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Ihre Zahl erhöhte sich im Wittekindskreis von 211 im Jahr 2013 auf 1037 (Bünde: 178). Demgegenüber ist die Zahl anderer Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben rückläufig. So waren im Kreis vor sechs Jahren noch 217 Erdgas-Fahrzeuge zugelassen. Nun sind nur noch 190. Die Zahl der mit Flüssiggas betriebenen Autos beträgt damals wie heute drei.