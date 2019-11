Bünde/Herford (WB). Die Polizei Herford hat die Ermittlungen in einem besonderen Fall auf einem Bahngelände übernommen. Ein 23-Jähriger ist während einer Zugfahrt ohnmächtig geworden – am nächsten Tag kam er in der Nähe von Bünde zu sich und stellte fest, dass er bestohlen worden war. Die Polizei fahndet nun nach einem Verdächtigen.