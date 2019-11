Vom Wunder der Heiligen Nacht wollen Hansi und Robert Feller während ihrer Weihnachtskirchentournee erzählen und natürlich auch singen. In der Spradower Christuskirche treten sie am 6. Dezember auf.

Bünde (WB). Das wird weihnachtlich: Ein Konzert gibt das bekannte Musik-Duo »Feller & Feller« am Freitag, 6. Dezember, in der Spradower Christuskirche.

Vom Wunder der Heiligen Nacht wollen Hansi und Robert Feller während ihrer diesjährigen Weihnachtskirchentournee erzählen und natürlich auch singen. Beide Künstler freuen sich sehr darauf, ihr Publikum durch die Adventszeit zu begleiten und dabei auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Seit vielen Jahren sind ihre Konzerte Tradition und haben einen festen Platz in den Herzen der vielen Zuhörer gefunden.

Während ihrer Konzertreise stellen sie ihre neue Weihnachts-CD »Weihnachten mit Feller & Feller« vor. Insgesamt 18 ausgesuchte, darunter neu produzierte Titel, wie zum Beispiel »Der letzte Fische« sind auf dem Album zu finden. Ein weiteres Highlight also, das die Fellers in diesem Jahr präsentieren.

Festlich geschmückte Kirche

In der festlich geschmückten Kirche werden die traditionellen Lieder wie »Stille Nacht«, »Alle Jahre wieder« und »Ihr Kinderlein kommet« gemeinsam mit den beiden Künstlern gesungen. »Uns berührt es immer wieder, wenn sich der Gesang des Publikums mit unseren Stimmen mischt und die Konzerthalle ausfüllt«, erzählen Robert und Hansi Feller. Die Kinderzeit wird lebendig und Erinnerungen an das familiäre Singen am Weihnachtsbaum werden wach.

Besinnlicher Abend

Beide Künstler freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Bünder Publikum in der Adventszeit. Der Evangelist Lukas beschreibt die Ankunft Jesu in der Stadt Bethlehem. Die Umstände seiner Geburt in einem Stall sowie das Erscheinen der himmlischen Heerscharen bei den Hirten stehen im Mittelpunkt dieser gnadenreichen Zeit. »Feller & Feller« laden die Besucher ein, dem Stern von Bethlehem zu folgen, der schon vor über 2000 Jahren die Menschen zur Krippe führte. Hansi und Robert versprechen auch in diesem Jahr wieder ihre ganze Vielseitigkeit zu zeigen und freuen sich mit ihrem neuen Programm auf einen besinnlichen Abend. »Wer für einen Augenblick dem Alltag entfliehen möchte, wird mit innerer Einkehr, Kraft und Frohsinn beschenkt«, heißt es in der Ankündigung.

Konzertbeginn in der Spradower Christuskirche ist um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Der Ticketpreis beträgt 17,50 Eruo (inklusive Vorverkaufsgebühr).

Eintrittskarten sind bei den folgenden Vorverkaufsstellen an jetzt erhältlich: im Autohaus Sudmeier in Bünde, im Blumenhaus Sudhölter in Besenkamp sowie im Kirchenbüro der Christus Kirche in Spradow.