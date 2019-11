Bünde (WB). Als es 2006 erschien, gehörte es zu den erfolgreichsten Sachbüchern Deutschlands: »Ich bin dann mal weg« von Hape Kerkeling. Es führte für Monate die Bestsellerlisten an. Seitdem wurde es mit Devid Striesow in der Hauptrolle erfolgreich verfilmt. Nun kommt »Ich bin dann mal weg« in einer Fassung des Hessischen Landestheaters Marburg auf die Bühne – zu erleben am Donnerstag, 28. November, ab 20 Uhr im Universum Bünde.