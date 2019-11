Eigentlich hatte die CDU in ihrem Antrag zum Spielplatz an der Bismarckstraße nur eine Skateranlage im Sinn. Nach Vorstellungen des Jugendamtes könnte an der Stelle aber auch ein Freizeitort für verschiedene junge Zielgruppen entstehen. Foto: dpa

Von Daniel Salmon

Darauf verständigten sich die Mitglieder des Bünder Jugendhilfeausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch. Konkret wurde beschlossen, das Areal im Hinblick auf Planungsrecht, Schallschutz und mögliche Altlasten im Erdreich auf seine Eignung für das Vorhaben unter die Lupe zu nehmen.

Antrag der CDU-Fraktion

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Antrag der heimischen CDU-Fraktion. Diese hatte ursprünglich aber nur eine reine Skateanlage für den Innenstadtbereich im Sinn. Dafür sollte der Skatepark am A30-Autohof in Ennigloh aufgegeben werden. Dieser war vor 20 Jahren für 100.000 D-Mark gebaut worden. Davon riet Marco Frodermann vom städtischen Jugendamt aber ab: »Wir haben uns die Anlage angeschaut und sind zum Entschluss gekommen, dass die Skateanlage noch gut in Schuss ist.« Zudem werde der Treff – neben einer Skatanlage gibt es dort zwei Basketballplätze und ein Beachvolleyballfeld – noch gut nachgefragt: »Der Platz ist erhaltenswert. Möglicherweise könnte man ihn sogar um einige Elemente ergänzen.«

Auch den Spielplatz, unweit von Freibad und Steinmeisterpark gelegen, hatte der Jugendamtsmitarbeiter genau betrachtet. Dieser sei in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich behandelt worden und nur spärlich ausgestattet. »Den könnte man aber aufhübschen und hätten dann einen wunderbaren Spielbereich«, zeigte er sich überzeugt. Für eine Überplanung mit einem ambitionierten Freizeitareal geeignet sei hingegen der benachbarte Bolzplatz. Allerdings sollte der Platz aus Sicht der Verwaltung nicht nur für Skater aufgewertet werden. Stattdessen sollten gleich mehrere Nutzergruppen in den Fokus genommen werden. Für die Boarder könnte eine sogenannte Skate Bowl installiert werden. »Das wäre eine Möglichkeit, ein Alleinstellungsmerkmal an der Bismarckstraße zu schaffen«, erklärte Frodermann, der aber auch die heimische Skaterszene mit ins Boot holen will.

Liege- oder Sitzdecks

Liege- oder Sitzdecks könnten als Aufenthaltsflächen dienen. Für BMX- und Scooterfahrer wäre eine Pumptrack – eine asphaltiere Buckelpiste – denkbar. Aber auch Trendsportarten sollen berücksichtigt werden – beispielsweise in Form einer Calisthenics-, Boulder- oder Parcoursanlage. Zu möglichen Kosten machte Frodermann noch keine Angaben. »So ein Platz wäre nicht nur für Jugendliche, sondern auch für die Innenstadtentwicklung ein Highlight«, sagte Beigeordneter Günther Berg.

Bei den Politikern stießen die Ideen aus dem Rathaus auf reges Interesse. Allerdings dürfe man den Lärmfaktor eines solchen Freizeitorts nicht aus den Augen verlieren. Zudem solle man in der Sache aufs Tempo drücken

»Nächster Schritt wäre es somit, einen Schallschutzgutachter zu beauftragen, um nicht Bilder und Erwartungen zu projizieren, die nachher nicht gehen«, so Berg.

Außenstelle des Jugendzentrums?

Laut Marco Frodermann könnte es Sinn machen, an einem potenziellen Freizeitort für junge Menschen an der Bismarckstraße einen temporären Treffpunkt einzurichten: »Sozusagen eine Außenstelle unseren Jugendzentrums Atlantis.« Dafür könne man von Mai bis September dort einen Container oder ein Mobilheim aufstellen, Kaffee und Softdrinks anbieten, um vor Ort offene Jugendarbeit zu betreiben.

Beigeordneter Günther Berg schlug zudem einen Bogen zur geplanten, aber zuletzt gescheiterten Umsiedlung des Atlantis. Bei den bisherigen Überlegungen gehe es nicht ausschließlich um das Gebäude an der Straße Auf’m Tie selbst, sondern vor allem um die dort fehlenden Außenanlagen: »Vielleicht müssen wir einen Plan B entwickeln.« Denn der Standort selbst sei mit seiner Nähe zu den Schulen in der City ideal. »Dann könnte man noch mal überlegen, ob man dezentrale Angebote für die Jugendarbeit schafft, um den Mangel am jetzigen Atlantis-Standort zu kompensieren. Vielleicht erweitern wir unseren Blickwinkel in der Hinsicht noch mal«, so der Beigeordnete. »Das wäre eine charmante Lösung«, kommentierte etwa CDU-Mann Oliver Uhlich.