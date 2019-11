Bünde (WB). Auf der gesamten Länge der Ahler Straße gibt es keine Querungshilfen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – die Fußgänger. Das soll sich bald ändern, jedenfalls wenn es nach der FDP geht. Sie will sich für Übergänge an zwei bis drei Stellen stark machen.

»Die FDP-Fraktion wurde von unmittelbaren und mittelbaren Anwohnern der Ahler Straße auf die dortigen Verkehrsverhältnisse angesprochen. So sei das Queren der Ahler Straße nur sehr erschwert möglich und gerade für kleine Kinder und ältere Menschen gefährlich«, sagt FDP-Fraktionschef Ernst Tilly.

FDP stimmt Anwohnern zu

Die FDP hat sich die Situation vor Ort angesehen und kann den Anwohnern nur zustimmen. »Auf der gesamten Ahler Straße gibt es keine Querungshilfen weder als Fußgängerampel noch als Zebrastreifen oder als Mittelinsel. Gleichzeitig hat der Verkehr zugenommen«, sagt Tilly.

Viele Bürger querten täglich mehrmals die Ahler Straße, sei es auf dem Weg zum Kindergarten, zur Grundschule Holsen, zur Apotheke, zum Gemeindehaus, zur Kirche, zur Sparkasse – die Aufzählung sei längst nicht vollständig. »Auch in der Gegenrichtung gibt es häufig Anlässe, die Ahler Straße zu queren, beispielsweise um den Verbrauchermarkt zu erreichen«, so Tilly weiter.

Bisher keine Entscheidung

Die FDP bat daher bereits Anfang des Jahres die Stadtverwaltung, zu prüfen, welche Form der Querungserleichterung an zwei bis drei Stellen an der Ahler Straße einzurichten wären.

In der Ausschusssitzung im Januar wurde der Antrag an die zuständigen Behörden weitergeleitet. In der Vorlage für die kommende Sitzung des Verkehrsausschusses am Donnerstag, 21. November, ist im Bericht über »Ausführungen der vergangenen Beschlüsse« dazu unter Ziffer 9 angegeben: »Die Stellungnahme des Straßenbaulastträgers sowie der Kreispolizeibehörde liegen inzwischen vor. Die Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde ist noch nicht getroffen.« Die FDP fordere nachdrücklich eine aktuelle Entscheidung und könne keine Gründe für diese extreme Verzögerung erkennen – zumal eventuell Maßnahmen ja auch noch länger dauern und in den Haushaltsplan einzustellen seien, so Tilly.