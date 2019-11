Eine Grafik des Ingenieurbüros Fischer-Tümce aus Detmold zeigt, wie die neue Moschee in Bünde aussehen könnte. Einige Details will der Vorstand des Kulturvereins noch mit den Gemeindemitgliedern abstimmen, bevor der Bauantrag bei der Stadt eingereicht wird.

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Drei Geschosse plus Keller, große Fenster, eine Kuppel und ein Minarett: So soll der geplante Moschee- Neubau des Türkisch-Islamischen Kulturvereins in Bünde aussehen. Und einen sprachgesteuerten Aufzug soll das Gebäude auch bekommen.

Entsprechende Pläne stellte Necmettin Kayali, Geschäftsführer des Kulturvereins, vor Kurzem dem Gestaltungsbeirat der Stadt vor. »Und die Mitglieder hatten auch keine Einwände. Nur ein paar Ideen, was man noch etwas anders machen könnte.« Kostenpunkt: rund 1,35 Millionen Euro, die aus Vereinsgeldern und Bankdarlehen stammen.

Abriss stand schon mal zur Debatte

Bereits vor rund sieben Jahren hatte die muslimisch-türkische Gemeinde vor, den fast 100 Jahre alten Gebäudekomplex an der Amt­shausstraße abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Pläne waren auch schon weit gediehen. Kayali: »Das scheiterte damals aber an der Finanzierung.« Diese sei nun gesichert.

Abrissantrag so schnell wie möglich

So schnell wie möglich soll nun der Abrissantrag für das alte Gebäudeensemble, direkt gegenüber der Bünder Musikschule, eingereicht werden. »Mit den Abbrucharbeiten wollen wir noch in diesem Monat beginnen«, so der Vereinsgeschäftsführer. Bis auf die Teestube und den Gebetsraum sei das Haus leer geräumt. Der Imam ziehe an diesem Samstag um. »Den Bauantrag für den Neubau reichen wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen ein. Die Arbeiten dafür sollen im kommenden Frühjahr starten.« Kayali rechnet mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten.

Geplant wurde das Gebäude vom Detmolder Ingenieurbüro Fischer-Tümce, das bundesweit bereits fünf Moscheen entworfen hat – etwa in Bonn oder Bergheim. Auf gut 450 Quadratmetern Grundfläche sollen Gebets-, Begegnungs-, Integrations-, Büro- und Konferenzräume entstehen. »Das Gebäude wird barrierefrei sein. Und auch einen Wickelraum soll es geben«, verspricht Necmettin Kayali. Ein Treffpunkt für Jugendliche ist vorgesehen.

Planungsdetails mit Gemeinde besprechen

Derzeit müssten noch kleinere Planungsdetails mit den Gemeindemitgliedern abgesprochen werden. Unklar ist daher noch, ob das Gebäude hell getüncht oder verklinkert werden soll. Fest steht aber: Der Neubau von Moschee und Kulturzentrum wird etwa 13 Meter hoch. »Das Minarett ist noch etwas höher«, so Kayali. Einen Muezzin, der zum Gebet ruft, werde es nicht geben. Der kleine Turm habe eine rein symbolische Funktion.

Auffallend an den Plänen für den hellen Bau sind die großen Fensterfronten. »Jeder kann da reingucken. Wir wollen zeigen: Wir haben nichts zu verbergen«, sagt der Bünder. Zugleich stellt er klar: »Wir erneuern nur das Gebäude. Die Menschen, die die Moschee und das Kulturzentrum besuchen, sind seit 50 Jahren die selben geblieben. Wir sind Bünder.«

Seit 1985 hat die Türkisch-Islamische Gemeine ihren Sitz an der Amtshausstraße. Zur Nachbarschaft unterhalten die Mitglieder enge und gute Kontakte. »Das läuft alles toll. Die Lage ist außerdem gut, zentral und mit guter Verkehrsanbindung«, meint Kayali. Das Gebäude selbst allerdings sei in die Jahre gekommen, Heiz- und Nebenkosten dementsprechend hoch. Eine Sanierung würde wenigstens 400.000 Euro Kosten. Ein Neubau erschien den Verantwortlichen daher praktischer.

Kayali ist sich sicher: »Das neue Gebäude wird sich gut in die Umgebung einfügen.«

Gemeinde sucht Räume

Mehr als 230 Mitglieder hat der Türkisch-Islamische Kulturverein der Elsestadt, betreut im Bünder Land aber rund 3000 Muslime. Geht alles glatt und der Abriss der beiden Gebäude an der Amtshausstraße geht noch vor Monatsfrist über die Bühne, steht die Gemeinde allerdings ohne einen adäquaten Raum für die Freitagsgebete da.

»Daher suchen wir nun nach einem passenden Raum, den wir dafür bis zur Fertigstellung des Neubaus anmieten können«, sagt Necmettin Kayali. Zwar verfüge der Kulturverein über Räumlichkeiten in der Nähe der Moschee: »Da hätten wir aber nicht genug Platz fürs Gebet.« Denn freitags strömen in der Regel bis zu 200 Muslime zum Gebet nach Ennigloh. Und diese Kapazität sollte auch ein etwaiger Ersatzraum haben. Wer dem Kulturverein idealerweise in Innenstadtnähe gelegene Räume anbieten kann, kann sich per Mail (kayalineco@aol.com) an Necmettin Kayali wenden.

»Wenn wir nichts Passendes finden, werden die Gemeindemitglieder wohl die Moscheen in den umliegenden Kommunen aufsuchen. Aber es ist ja auch nicht jeder mobil«, sagt der Vereinsgeschäftsführer.