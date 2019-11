Die CDU will gratis Busfahrten an den Adventssamstagen und am verkaufsoffenen Sonntag möglich machen. Foto: Kathrin Weege

Bünde (WB/KaWe). Freie Busfahrt an den Adventssamstagen: Das forderte die Bünder CDU-Fraktion in einem Antrag an die Stadtverwaltung, dem das zuständige Gremium nun am Donnerstag auch zugestimmt hat.

»An den Samstagen 30. November, 7., 14. und 21. Dezember sollen die Busse der SVG kostenlos benutzt werden können. Ebenfalls sollen an diesen Samstagen und am verkaufsoffenen Sonntag am 1. Dezember die Busse der BVO kostenlos genutzt werden können«, hatten die Christdemokraten vorgeschlagen und ihren Vorstoß wie folgt begründet: »Unter dem Motto ›Denk an die Umwelt, fahr mit dem Bus!‹ gibt dieser Antrag auch nur einen Aspekt wieder. An den besagten Samstagen und dem Sonntag suchen sehr viele Menschen, leider mit dem Auto, die Innenstadt auf. Immer wieder kommt es auf den Parkplätzen zu einem langwierigen Park-Such-Verkehr, der die Fahrzeit unnötig verlängert.« Es sei wichtig, ein Zeichen zu setzen und nichts verbieten, sondern den Bürgern ein Angebot zu machen, das ihnen die Möglichkeit gibt, sich ein Stück umweltbewusst zu verhalten.

»Wir wollen mit dem Angebot nicht nur allen Bündern die Möglichkeit geben, am adventlichen Leben in der Innenstadt teilzuhaben, sondern hoffen durch positives Erfahren des ÖPNV nachhaltig mehr Busnutzer zu gewinnen. Unter Anderem wird das gute Bünder Stadtbussystem immer noch nicht ausreichend wahrgenommen«, sagt CDU-Stadtverbandschef Martin Schuster.