Vertreter von Vereinen und politischen Fraktionen nahmen an der Gedenkstunde am Ehrenmal teil. Foto: Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). An mehreren Orten im Bünder Land haben zahlreiche Menschen zum Volkstrauertag den Opfern von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft gedacht. So auch in Ennigloh.

Hier stand am Sonntagmorgen zunächst ein Gottesdienst in der Kreuzkirche auf dem Programm, bei dem auch Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch das Wort ergriff. In seiner Rede bezog er sich nicht nur auf die Vergangenheit, wie etwa den Terror der Nationalsozialisten, den er als »beispielloses Verbrechen an der Menschheit, welches mit Worten nicht zu beschreiben ist«, bezeichnete. Auch nahm er aktuelle Entwicklungen in den Blick. »Die Krisenherde in der ganzen Welt, Terror und Gewalt auch in Europa und Deutschland zeigen, dass Gefahr und Angst präsent bleiben. Es besteht weiterhin Anlass, sich bewusst und nachhaltig für die demokratischen Errungenschaften einzusetzen«, betonte das Stadtoberhaupt.

»Heutzutage wach und achtsam sein«

Koch wurde noch konkreter: »Wenn Attentate, Morde an Politikern wie dem Kasseler Regierungspräsidenten begangen werden, wenn Anschläge auf Synagogen –wie jüngst in Halle an der Saale – verübt werden, wenn heute in Deutschland Politiker wie Björn Höcke von der AfD Aussagen machen, die seine eigenen Parteikollegen eher für Zitate aus Hitlers ›Mein Kampf‹ halten, dann ist es schon viel konkreter«, mahnte Bündes Bürgermeister eindringlich.

Man müsse gerade heutzutage »wach und achtsam« sein, damit man sich später nicht das vorhalten lassen müsse, was der Theologe Helmut Gollwitzer nach der Pogromnacht im November 1938 gesagt hat: »Wir sind mitverhaftet in die große Schuld, dass wir schamrot werden müssen, wie biedere Menschen sich auf einmal in grausame Bestien verwandeln.«

Kränze niedergelegt

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst machte sich ein Teil der Anwesenden dann zum Mahnmal an der Hochstraße auf. Mitglieder hiesiger Vereine und der im Stadtrat vertretenen politischen Fraktionen legten dort Kränze nieder.

Vor einer standesgemäßen Schweigeminute wandte sich an dieser Stelle zunächst Sven Kampeter als Vertreter der Ennigloher Vereine und des VdK an die Anwesenden. »Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt«, sagte er.