Bünde (WB/sal). Dieser Coup ging gehörig schief: Auf ihrer überstürzten Flucht haben drei Tabakdiebe am Freitagvormittag in Bünde nicht nur ihre Beute, sondern auch einen Schuh verloren. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise auf das dreiste Trio.

Wie die Beamten mitteilen, hatten die Männer gegen 10 Uhr in einem Supermarkt an der Dünner Straße Zigaretten in großem Still mitgehen lassen. Allerdings: Der Tabak-Klau blieb nicht unbemerkt. Mitarbeiter des Ladens wurden auf die Ganoven aufmerksam.

Supermarkt-Mitarbeiter verfolgen Täter

Daraufhin machten sich die Diebe aus dem Staub und flüchteten in Richtung Wasserbreite. Zwei Supermarktangestellte nahmen die Verfolgung auf. Und scheinbar setzten die Mitarbeiter den Kriminellen so beherzt nach, dass diese ihre Beute fallen ließen. Einer der Männer verlor auf der Flucht sogar einen seiner Schuhe.

Nach Angaben von Zeugen sollen die Mitglieder des verhinderten Diebestrios zwischen 35 und 50 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,85 Metern groß sein. Ihr Aussehen wird als »osteuropäisch« beschrieben. Welche Größe der verlorene Schuh des einen Täters hat, teilte die Polizei allerdings nicht mit.

Hinweise an die Polizei

Hinweise auf die Verdächtigen nimmt die Kripo in Herford unter Telefon 05221/888-0 entgegen.