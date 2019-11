Eine Winterlinde zur Rubinhochzeit: Silvana und Edwin Valdorf meinen, der Bürgerwald sei eine tolle Sache und werde hoffentlich von vielen kommenden Generationen weitergeführt. 44 junge Gewächse standen zur Premiere auf dem Gelände an der Stettiner Straße. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Hochzeit, Geburt oder Hausbau – Baumpflanzungen bei besonderen Lebensereignissen sind eine jahrhundertealte Tradition, die in Spradow jetzt ein kollektives Revival erfuhr: Beim Pflanzfest wurde der erste Bünder Bürgerwald feierlich eingeweiht.

Wer sein Umfeld immer schon ein wenig grüner gestalten und gleichzeitig ein beständiges Symbol der Erinnerung pflanzen lassen wollte, konnte auf der neuen Bürgerwaldfläche der Stadt Bünde einen oder mehrere Patenbäume spenden. 44 junge Gewächse standen zur Premiere an ihrem Platz auf dem Gelände an der Stettiner Straße neben dem Friedhof Spradow. Auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern wächst dort nun ein Wald, dessen Bäume auch nachfolgende Generationen an ein bestimmtes Ereignis erinnern werden.

28 Paten für 44 Bäume

»Ich freue mich sehr, dass wir von Beginn an so viele Menschen für unseren Bürgerwald begeistern konnten«, sagte Bürgermeister Wolfgang Koch bei der Eröffnung des Pflanzfestes, das vom Förderverein Spradow 2000 ausgerichtet wurde. »Die jeweiligen Anlässe der Baumpaten sind individuell, ihnen allen gemein ist, dass sie mit einer Baumpflanzung ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen und gleichzeitig die CO2-Bilanz verbessern.« Koch überreichte die Urkunden und die individuell beschrifteten Schilder einzeln an die insgesamt 28 Paten der 44 Bäume. Einzelpersonen, Firmen, Parteien oder Vereine hatten mitgemacht.

Sabine Fipp und Malte Kammann von der Abteilung Planung und Grünflächen im Bünder Rathaus, die federführend für das Projekt Bürgerwald verantwortlich sind, lotsten die Paten dann zu ihren Bäumen.

Platz für mindestens 150 Bäume

Platz für mindestens 150 Bäume

»Fantastisch, dass hier solch ein Wald entsteht, sowohl ein Ort mit Bestand und gut für die Umwelt als auch ein Ort des Erinnerns«, betonte Denise Kerpa-Roll. Sie hat mit ihrem Mann Michael Kerpa die Patenschaft für insgesamt drei Bäume übernommen – einer in Andenken an ihren im März gestorbenen »Herzenshund« Barney. Die Baumpaten konnten zwischen den heimischen Arten Stieleiche, Winterlinde, Rotbuche, Esskastanie, Wildkirsche oder Bergahorn wählen. »Alle Baumarten sind in etwa gleich gut angenommen worden«, so Malte Kammann. Für eine Winterlinde anlässlich ihrer Rubinhochzeit im Juni dieses Jahres hatten sich Silvana und Edwin Valdorf entschieden: »Für uns eine schöne Erinnerung und gleichzeitig ein Beitrag zum Naturschutz, der Bürgerwald ist eine tolle Sache und wird hoffentlich von vielen kommenden Generationen weitergeführt.« »Etwas zurückgeben« wollte Heinrich-Georg Knollmann, Chef des gleichnamigen Spradower Entsorgungsunternehmens und Pate von zehn Bäumen: »Ich habe für jeden LKW auf meinem Hof eine Stieleiche pflanzen lassen.«

Das Pflanzfest mit Musik vom Dünner Projekt »proBrass-Blech&Sax« und viel Geselligkeit soll nur der Anfang sein. »Ab sofort können sich weitere Baumpaten bei uns melden, auf der Fläche haben wir zurzeit Platz für mindestens 150 Bäume«, kündigte Sabine Fipp an.