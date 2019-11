Von Daniel Salmon

Bereits seit dem Sommer ist der Bereich wegen den ebenfalls dort durchgeführten Kanalarbeiten gesperrt. Das beauftragte Ingenieurbüro hat der Stadtverwaltung nun eine aktualisierte Kostenrechnung vorgelegt. Demnach ergeben sich nach Bodenuntersuchungen, dass sowohl in den asphaltgebundenen Schichten als auch im vorhandenen Unterbau, in den Füllböden und auch in den gewachsenen Böden erhöhte Schadstoffe enthalten sind. Wie Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz mitteilt, seien polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sowie Spuren von Schwermetallen festgestellt worden. Eine Wiederverwendung komme daher gar nicht oder nur stark eingeschränkt infrage.die »Dadurch, dass die Entsorgung des Materials nach der Deponieverordnung den Deponieklassen I bis III zuzuordnen ist, ergeben sich hohe Kosten für die Entsorgung«, heißt es in einer Sitzungsvorlage für die Mitglieder des Bünder Verkehrsausschusses, die sich am kommenden Donnerstag mit der am Angelegenheit beschäftigen müssen.

Aufgrund der Erhöhung der Baukosten und der Entsorgungskosten sei das Honorar für das Ingenieurbüro ebenfalls neu zu berechnen und erhöht sich, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.

Ging man in bei der Ernst-Reuter-Straße in der Kostenschätzung für den Haushaltsplan 2020 noch von einer Sanierungssumme von 1.29 Millionen Euro aus, erhöht sich dieser Betrag nun auf rund 1,58 Millionen Euro.

Da die Ausschreibung der Baumaßnahme für Anfang Januar 2020 geplant ist, sei es vergaberechtlich erforderlich, dass die finanzielle Ermächtigung in voller Höhe zur Verfügung steht.

»Es ergibt sich unter Berücksichtigung der bislang bewilligten Haushaltsmittel in Höhe von 1.21 Millionen Euro (bis einschließlich Haushalt 2019) ein Fehlbedarf in Höhe von 371.000 Euro«, teilt die Stadtverwaltung mit.

Stadtrat entscheidet über weitere Finanzierung

Der Fehlbedarf und somit die Sicherstellung der erforderlichen Finanzmittel soll nun durch die Einstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im sichergestellt werden, über die zunächst der Verkehrsausschuss und dann der Stadtrat in seiner Sitzung am 12. Dezember entscheiden sollen.

Aus den gleichen Gründen erhöhen sich auch die Kosten für die Sanierung der Behringstraße von 635.000 auf 717.000 Euro. Auch hier müssen die politischen Gremien über eine Verpflichtungsermächtigung entscheiden. Diese beträgt hier 146.000 Euro. Die Sitzung des Verkehrsausschusses beginnt am 21. November um 19 Uhr.