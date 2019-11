Bünde (WB/hr). Neben der fluchtbedingten Migration gibt es auch in Bünde seit Jahren eine erhebliche Zuwanderung aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland, insbesondere aber aus den Staaten Rumänien, Polen und Bulgarien. Unabhängig vom jeweiligen Migrationsweg stehen insbesondere Familien in der Anfangszeit vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit den ersten Schritten in die neue Gesellschaft.

Wie die Stadt Bünde damit umgeht, welche Hilfen sie anbietet, damit hat sich jetzt der Ausschuss für Generationen und Soziales auseinandergesetzt. »Beim Personenkreis der Flüchtlinge haben sich die strukturierten Ankommensgespräche in den Stadtteilbüros als sinnvolles Unterstützungsangebot zur Bewältigung dieser ersten Hürden erwiesen«, informierte Sozialamtsleiter Stefan Bohnhorst. Sie stellten zudem ein wertvolles Instrument dar, um herauszufinden, was an gegenseitigen Erwartungen im Zusammenhang mit der Integration existierten.

Hausbesuche

Von Seiten der Verwaltung soll das Angebot – und zwar unabhängig davon, ob es sich um Flüchtlinge oder Zuzüge aus dem europäischen Auslang handelt – auf Familien mit jüngeren Kindern erweitert werden. Ein erster Schritt in diese Richtung besteht darin, dass die Flüchtlingssozialarbeiterin Annette Ortmann seit dem 1. August Hausbesuche bei allen neu zugezogenen Familien mit Migrationshintergrund durchführt, wenn im Haushalt Kinder im Alter bis sechs Jahren leben. »Bei den Hausbesuchen steht der Angebotscharakter im Vordergrund«, betonte Stefan Bohnhorst. Schwerpunkt des Beratungsangebotes sei die Information über das frühkindliche Bildungssystem und Hinweise zu wesentlichen institutionalisierten Angeboten in Bünde.

Broschüre »Ankommen in Bünde«

Annette Ortmann berichtete in der Sitzung über erste Erfahrungen im Rahmen ihrer Tätigkeit berichten, stellte daneben aber auch die Broschüre »Ankommen in Bünde – Erste Schritte zur Integration« vor. So erfahren Neubürger in der Infobroschüre, wo ihnen weitergeholfen werden kann: neben dem Rathaus werden die beiden Stadtteilbüros als Anlaufstellen genannt. Zu den Schwerpunkten zählen Beratungsstellen, die bei Fragen in Sachen Kinder und Jugendliche, Weiterbildung und Sprachförderung oder Arbeit und Ausbildung weiterhelfen. Die 28-seitige Broschüre wurde mit Landesmitteln erstellt.