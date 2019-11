Bünde (WB). The same procedure as every year: Am Donnerstag, 19. Dezember, ab 20 Uhr ist es im Universum Bünde wieder so weit. Heinz Gröning präsentiert sein Programm »Verschollen im Weihnachtsstollen«. Und damit heiteren Tiefgang und brüllend komischen Unsinn zum Fest.