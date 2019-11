Von Hilko Raske

Bünde (WB). Demenz ist eine der häufigsten Erkrankungen im Alter. So waren allein in Deutschland 2018 etwa 1,7 Millionen Menschen daran erkrankt. Dementsprechend groß ist der Wunsch nach mehr Informationen – nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch den Angehörigen.

Die Stadt Bünde hat auf dieses Bedürfnis reagiert und strebt eine Verbesserung der Informationen über örtliche und regionale Angebote zur Demenzversorgung an – und zwar in Kooperation mit dem heimischen Ärztenetzwerk »Medizin und Mehr« (MuM). Über den Stand der Dinge berichtete am Montagabend im Sozialausschuss MuM-Geschäftsführerin Annette Hempen.

Digitale Plattform

Geplant ist eine digitale Plattform mit Informationen zur Erkrankungen und Angeboten zur Demenzversorgung im Bünder Raum. »Das Besondere daran ist, dass sich diese digitale Plattform nicht nur an Betroffene und Angehörige richtet, sondern auch an Ärzte und medizinisches Fachpersonal«, betont Sozialamtsleiter Stefan Bohnhorst.

Netzwerk mit Kooperationpartnern

Auf die Details ging Annette Hempen ein. So schlage MuM den Aufbau eines Netzwerks unter Einbeziehung von Kooperationspartnern vor. Sie führte hier unter anderem Krankenhäuser, Pflegedienste, Beratungsstellen sowie Selbsthilfegruppen an. Der Aufbau der Homepage sehe einen Bereich für Patienten und Angehörige, Ärzte und Fachpersonal, Fachinformationen wie Literaturtipps oder nützliche Links sowie Kontaktdaten vor.

Für Patienten gebe es Informationen zu den Themen Pflege und Demenz, Angebote beispielsweise im Bereich Diagnostik und Therapie sowie darüber hinaus Angebote für Angehörige wie Kurzzeitpflege für Patienten. MuM wolle sich dabei unter anderem um die Pflege der Homepage-Inhalte kümmern und verstehe sich als Ansprechpartner für alle Kooperationspartner. Zu den Angeboten in den Netzpraxen sollten Demenztestungen, -sprechstunden, die Koordination der Behandlung und Informationsweitergabe zählen.

Innovative Wege zu Fördermitteln

Hempen wies darauf hin, dass man sich aber nicht auf das Erstellen einer der üblichen Homepages beschränken wolle. Auch mit Blick auf mögliche Fördermittel wolle man innovative Wege beschreiten und plane zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Uni Paderborn, um Patienten und Angehörigen einen leichten, sprich selbst erklärenden Zugang zur digitalen Plattform zu ermöglichen. Denkbar sei – mit Einwilligung der Betroffenen – eine elektronische Demenzfallakte.

Mögliche Kosten nannte Hempen auch: etwa 9100 Euro für die Homepage und Recherche, für die weitere Pflege 250 Euro monatlich. Die Ausschussmitglieder waren überrascht, wie weit die Planungen für die digitale Plattform schon fortgeschritten waren. Generell wurde das Projekt begrüßt. Eine Entscheidung über die Finanzierung soll aber erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses getroffen werden.