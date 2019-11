Sie haben in der Alten Apotheke große Dinge vor: Carsten und Christine Becker (rechts), Nicole Große-Johannböcke und Sascha Mitschka. Foto: Bärbel Hillebrenner

Von Bärbel Hillebrenner

Bünde (WB). Zeitungen von 1950 kleben an den aufgebrochenen Wänden, Kabel hängen aus der Decke, Staub liegt auf den Holzdeelen. Dass hier die Alte Apotheke Pillen verkaufte und demnächst Pralinen und Torten angeboten werden – kaum vorstellbar. Doch genau das ist der Plan des Investorenpaares Carsten und Christine Becker.

Foto: Bärbel Hillebrenner

Im gotischen Stil ist das Klinkerhaus in der Eschstraße 1880 gebaut worden – und seit Generationen hat dort die Familie Eicker ihre Apotheke gehabt, bis 2015. Nun hat Carsten Becker das denkmalgeschützte Schmuckstück gekauft und will es über die Wintermonate komplett restaurieren lassen. »Es soll möglichst viel erhalten bleiben, der ursprüngliche Charme soll wieder einziehen«, sagt Carsten Becker.

Stadtgeschichte bewahren

So werden neue Ziegel gebrannt und die kaputten an der Fassade ersetzen. Die alten Holzdeelen in der zweiten Etage werden abgeschliffen, ebenso wie die vielen Kassettentüren. Die Deckenhöhe von etwa 3,40 Meter bleibt erhalten, auch der gemusterte Fliesenboden im Erdgeschoss. Becker: »Wir arbeiten eng mit der Denkmalschutzbehörde zusammen. Aus der Alten Apotheke machen wir ein Schmuckstück.«

Wer ihn kennt, weiß, das ist ein Versprechen. Denn der Geschäftsmann liebt nun mal alte Häuser, hat bereits mehrere in Bünde restauriert. »Das liegt mir wohl in den Genen, denn mein Vater hatte die selbe Leidenschaft. Aber man muss die Geschichte der Stadt auch bewahren«, sagt der 50-Jährige.

Hohe sechsstellige Investition

Dafür hat er Millionen investiert – an der Alten Apotheke wird es wohl auch wieder ein hoher sechsstelliger Betrag werden. Genaue Zahlen will er nicht nennen. »Man weiß auch nie, welche Überraschungen sich bei der Sanierung eines so alten Gebäudes auftun.« Das Historische wird zwar bewahrt – aber auch das Neue hält Einzug: Sämtliche Leitungen werden komplett erneuert.

Beste Voraussetzungen, um hier ein Café nach Wiener Art einzurichten. Das machen Nicole Große-Johannböcke, Inhaberin der Schokolaterie in der Eschstraße, und Sascha Mitschka. Er ist Konditormeister und Pâtissier, hat seine Erfahrungen in den größten Hotels im Engadin gemacht.

Eröffnung im Sommer

Der Liebe wegen ist er nach Bünde gekommen – und wagt mit ihr nun den großen Um- und Einzug in der Alten Apotheke. »Wir werden Torten in einer offenen Backstube anfertigen, Pralinen und Trüffel aber im Keller. Schokolade muss dunkel und gekühlt verarbeitet werden«, erklärt Mitschka.

Er und Nicole Große-Johannböcke schildern ihre Vision von dem Wiener Café in bunten Bildern – im Sommer soll Eröffnung sein. Kleine Sitzecken gibt es in allen Räumen, sogar ein Spielzimmer. Im Garten steht eine alte Eiche und wächst wilder Wein. Mehr Idylle geht nicht.