Von Donnerstag, 5., bis einschließlich Samstag, 7. Dezember, teilen sich jeweils ab 20 Uhr fünf bekannte Vertreter aus Kabarett und Comedy die Bühne und das Publikum. Dabei sind diesmal: Martin Sierp, Markus Barth, El Mago Masin, Das Eich und John Doyle.

Das Leben ist nicht bierernst

Für andere ist er der lustigste Verwandlungskünstler, seitdem es Chamäleons gibt: Martin Sierp erobert die Herzen seines Publikums mit viel Witz, Charme und schier unerschöpflicher Schlagfertigkeit. Er gibt alles, was er kann. Und oft noch viel mehr.

»Natürlich kann man das Leben bierernst nehmen. Aber wer bei Bier ernst bleibt, hat ja wohl überhaupt nichts verstanden«, sagt Markus Barth. Sein Interesse gilt dieser berühmten Millisekunde zwischen spontanem Lachen und »Oh verdammt, die meinen das ernst.« Zwischen »Weißt du, was ich gerade verstanden habe?« und »Ach, das hast du wirklich gesagt?« Der Moment eben, an dem einen klar wird: Die, die das Sagen haben, haben bisweilen gehörig einen an der Waffel.

Eine Frage der Sichtweise

Virtuoses Gitarrenspiel verknüpft mit wahnwitzigen Liedern, Komik und tiefgründigem Nonsens: El Mago Masin ist von konsequenter Unkonventionalität. Beruflich ist der Freizeit Komiker Erfolgscoach, aber das läuft gerade nicht so gut. Deswegen hat er Zeit dafür, auf den Bühnen zwischen Spitzbergen und Bibione unterwegs zu sein.

»Das Eich« ist da. Oder besser gesagt: immer noch da. Seit zehn Jahren ist Frankens entspanntester Exportschlager auf den Bühnen der Republik als Spaßmacher zu erleben. In Zeiten von Trump, Kim Yong-Un und »Erdowahn«? In denen jeder besorgte Bürger seine, oft gar nicht so fundierte Meinung in die Netzwerke kloppt? Und alles zu kommentieren zum Volkssport geworden ist? Wie soll man sich da nicht fürchten? »Entspannt euch, alles eine Frage der Sichtweise«, meint »Das Eich«.

Karten beim HERFORDER KREISBLATT

Ein Amerikaner, der seit mehr als 25 Jahren im Rheinland lebt, bewundert nach wie vor die deutsche Kultur. Das mag aber daran liegen, dass er sie nicht immer versteht. John Doyle zählt seit Jahren zur ersten Liga der Stand-Up-Comedy. Comedy Produzent Hugo Egon Balder, sieht ihn als »das Beste, was ich seit langem gesehen habe«. Seine Soloprogramme spielte er unter anderem bei den Berliner Wühlmäusen.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, darunter die Geschäftsstelle des HERFORDER KREISBLATTES (Brüderstraße 30 in Herford, Telefon 05221/59080) oder bei der Bünder Stadtkultur GbR (05223/178888).