Von Hilko Raske

Bünde (WB). Es war ein Albtraum für alle Angler und Naturfreunde in Bünde: haufenweise verendete Fische, die in der Else trieben oder am Ufer lagen. Durch einen Gülleunfall in einer Biogasanlage in Melle war im Mai 2015 ein Gülle-Silage-Gemisch erst in den Violenbach und dann in die Else gelangt. Der Angelverein Bünde 1925, der die Else in Teilen gepachtet hat, hatte in der Folge mit weiteren sechs Vereinen auf Entschädigung geklagt.