Bünde (WB). Bei einem Unfall auf der A30 bei Bünde sind zwei Autofahrer am Mittwochabend verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 27-jähriger Bünder gegen 18 Uhr mit seinem Seat die Autobahn in Richtung Hannover. Kurz vor der Anschlussstelle Bünde prallte er demnach aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Polo eines 19-Jährigen aus Melle.

Beide Autos schleuderten nach links in die Leitplanke, wurden nach rechts abgewiesen und kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand Totalschaden. Dem Seat-Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die A30 war für etwa zwei Stunden gesperrt.