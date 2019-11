Von Daniel Salmon

Lastwagen abgekippt?

»Das ist echt eine Riesenschweinerei. Das sieht aus, als wäre jemand mit einem Lastwagen dort hingefahren und hätte alles einfach da hingekippt«, meldet sich ein verärgerter Bürger in der Bünder Redaktion dieser Zeitung. Ein Beweisfoto der Sauerei liefert er gleich mit. Und das Motiv ist alles andere als idyllisch: Am Straßenrand liegen Plastikstühle, Teppichreste, alte Schaumstoffmatratzen und außerdem eine Vielzahl großer blauer Säcke.

Deren Inhalt ist unklar. »Wenn man die Umweltsünder in die Finger bekommt, sollte man denen eine ordentliche Strafe aufbrummen«, findet der Bünder. Auch der Stadtverwaltung war der große Müllhaufen unweit des Autohofs an der Osnabrücker Straße gemeldet worden. »Er wurde in der Zwischenzeit bereits vom Baubetriebshof abtransportiert«, erklärte Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz am Donnerstag auf Anfrage.

Hinweis auf einen möglichen Verursacher

Zurzeit gehe das Ordnungsamt einem Hinweis auf einen möglichen Verursacher nach. »Sollte sich herausstellen, dass es sich bei der verdächtigen Person um den tatsächlichen Verursacher handelt, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet«, so Greiner-Rietz weiter. Die Höhe des Bußgeldes werde nach dem Bußgeldkatalog Umweltschutzordnungswidrigkeiten NRW berechnet.

Hohe Strafe möglich

Doch welche Strafhöhe würde den Müllfrevler im konkreten Fall erwarten? »Bei dieser Größenordnung an wildem Abfall ist ein Bußgeld von bis zu 1530 Euro möglich. Zusätzlich wären dann auch noch die Entsorgungskosten zu begleichen«, schildert die Stadtsprecherin. Denn das illegale Ablagern von Müll sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Abfalldeponie in einem Wäldchen

Mit wild in der Natur entsorgtem Unrat bekommt es die Kommune häufig zu tun. Für Aufsehen hatte unter anderem ein Fall im Februar dieses Jahres gesorgt. Damals wurde eine regelrechte kleine Abfalldeponie in einem Wäldchen am Landwehrbach in Dünnerholz, unweit des Knickwegs, entdeckt. Tonnenweise Schutt, Steine, Häckselrückstände und sogar ein riesiger Berg aus alten Treckerreifen hatten Unbekannte dort abgeladen. Und auch im Kurgebiet Randringhausen wird des öfteren Müll illegal in die Landschaft gekippt.