Die Motorhaube der A-Klasse der Rentnerin ist komplett eingedrückt, alle Airbags sind geöffnet. Laut eines Polizeibeamten am Unfallort hatte sich der Crash etwa gegen 13.30 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Bünderin mit ihrem Wagen die Weseler Straße stadtauswärts – in Fahrtrichtung Enger. »Aus noch unbekannter Ursache kam ihr Auto in Höhe der Hausnummer 48 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum«, so der Polizist.

Erste Hilfe geleistet

Gegen diesen Baum prallte die A-Klasse – wahrscheinlich ungebremst. Foto: Daniel Salmon

Nach seiner Schilderung waren Mitarbeiter einer nahegelegenen Kita auf den Unfall aufmerksam geworden, hatten die ältere Dame aus ihrem Fahrzeug befreit, einen Notruf abgesetzt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet.

Der Wagen der Verletzten hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße bis etwa 14.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.