Von Gitta Wittschier

Die Stadthalle war am Donnerstagabend ausverkauft, nahezu 1100 Zuschauer waren ein Garant dafür, wie beliebt der Comedian und seine zündenden Witze sind. »Das hört sich nach Stimmung an«. Das Gesicht von Markus Krebs signalisiert Wohlgefallen an der stürmischen Begrüßung aus den Zuschauerreihen. Und er ist ganz der Alte: Zipfelmütze, Sonnenbrille, das blonde Haar über den Rücken gleitend, die Lippen voll, das Lächeln süffisant.

Humor wir perlendes Wasser

»Ich habe einen Sprachfehler, ich kann nicht nein sagen«. Der Unterhalter spricht es, nickt selbst zustimmend mit dem Kopf. 1100 Zuschauer honorieren seine Gesten wieder mal mit donnerndem Beifall. »Wisst ihr...«: Krebs legt einen Finger auf den Mund, um gleich darauf richtig loszulegen: »Wenn meine Frau Fieber hat, trage ich sie in die Küche, damit sie kochen kann«. Dass solch ein Satz als frauenfeindlich ausgelegt werden könnte, empfindet hier niemand. Es ist schlicht und ergreifend der Humor des Markus Krebs, der wie perlendes Wasser spritzt und Wogen glättet.

»Nun«, meint er, sinniert vor sich hin, »ich liebe Duftkerzen, besonders die Mischung Knoblauch-Nuss«. Oder: »Man muss aufpassen auf Reisen. Holt man sich Salmonellen, geht der Urlaub in die Hose«. Der Comedian flaniert hin und her, dann kommt wieder so ein Blitzgewitter an Witzen. Als Zuschauer bei einem Tennisspiel habe er so geschielt, dass er seinen Kopf nicht hin und her bewegen musste. Wenn das Personal im Krankenhaus jemanden ins Bockshorn jagen wollte, wäre es doch prima, im Aufwachraum einen Kalender zu platzieren, der bereits aus dem Jahr 2022 ist. Und jemand, der Socken der Marke Puma trägt, solle darauf achten, dass niemand in seiner Nähe plötzlich das Flair des Raubtiers in der Nase hat.

Comedian »oben ohne«

»Schatz, ich habe geträumt, dass du mich liebst. Was bedeutet das?« »Nun, dass du geträumt hast«. »Mein Lieber, ich muss dir gestehen, dass ich Nymphomanin bin«. »Ach, ich passe schon auf, dass du keine Häuser anzündest«. So und ähnlich geht es weiter, die Lachmuskeln der Besucher haben sich längst an reichhaltige, zusätzliche »Arbeit« gewöhnt. Und dann legt Markus Krebs noch eine Schippe drauf. Zuschauer Nico, mit dem er schon Bekanntschaft schloss, bekommt Mütze und Sonnenbrille von ihm geschenkt. So haben alle 1100 Gäste das Vergnügen, »ihren« Lieblingsunterhalter mal »oben ohne« zu sehen.