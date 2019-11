Zwar gibt es in Randringhausen keinen Kurbetrieb mehr, dennoch ist in dem Naherholungsgebiet viel los. Daher fordert die SPD, das Tempo dort wieder auf 30 Stundenkilometer zu drosseln. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Anwohner unterstützen diesen Vorstoß. »Seit das Tempolimit erhöht wurde, werden die Geschwindigkeiten immer schneller. In den ersten Wochen nach der Veränderung wurde langsam gefahren, aber inzwischen haben die Fahrer die Geschwindigkeit gewöhnt und es wird übertrieben«, meint ein Anlieger. Es seien inzwischen zwei Verkehrsschilder und eine Laterne umgefahren worden. Er wünsche sich im Frühjahr eine erneute Verkehrszählung mit Geschwindigkeitsmessung.

Bis zum Frühjahr galt Tempo 30

Die SPD fordert, dass sich die Verwaltung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger in Verbindung setzen solle. Im Bereich des Kurwegs gebe es zudem durch die höheren Geschwindigkeiten, die nunmehr dort gefahren werden dürfen, ein Querungsproblem, das durch die schlechte Einsicht in die Bäderstraße verstärkt werde. Auch dies bestätigten Anwohner in einem Schreiben an die Stadt. Die SPD fordert daher weiter, dass die Verwaltung Maßnahmen prüfen solle, die eine gefahrlose Überquerung der Bäderstraße in beide Richtungen möglich machen. Dem Antrag stimmten alle Mitglieder des Bünder Verkehrsausschusses nun zu.

Noch bis zum Frühjahr 2019 galt auf der Bäderstraße im besagten Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern, die aber aufgehoben wurde. »Die alte Regelung stammte noch aus der Zeit, in der dort reger Kurbetrieb herrschte und die Kreisstraße mitten durch das Kurgebiet führte«, so SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper in ihrem Antrag. »Damals war der Kurbetrieb die Begründung. Der ist zwar weggefallen, aber mittlerweile gibt es intensive Aktivitäten, viele Radfahrer und Fußgänger sind unterwegs. Zudem hat sich das Kurhaus Bültermann mit entsprechend regem Betrieb etabliert«, meinte Jochen Simke (SPD) in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Donnerstagabend. »Wir können hier diskutieren so viel wir wollen und unsere Ideen der Straßenverkehrsbehörde vorschlagen. Am Ende aber entscheidet sie über das Tempo an dieser Stelle«, meinte Norbert Darnauer (UWG).

Kein Unfallschwerpunkt

Und darum wurde die Geschwindigkeit im Frühjahr hochgesetzt: Zum einen gilt die Stelle laut Polizei nicht als Unfallschwerpunkt. »Im Rahmen eines Ortstermins mit den zuständigen Behörden – Kreis Herford, Bezirksregierung, Polizei und Straßenverkehrsbehörde – wurde unter Berücksichtigung der besonderen Gefahrenlage festgestellt, dass eine Notwendigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h dort nicht gegeben ist«, erklärte Doris Greiner-Rietz, Sprecherin der Stadt Bünde damals zur Tempoanpassung.