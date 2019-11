Bereits Ende 2018 hatte die FDP in einem Antrag darauf hingewiesen, dass es in diesem Bereich für die schwächsten Verklehrsteilnehmer gefährlich sei und entsprechende Übergänge gefordert. Die Verwaltung war beauftragt worden, Stellungnahmen von Polizei und Straßenbaulaststräger einzuholen. Straßen NRW hat sich als Baulastträger im Sommer geäußert. Sowohl diese Behörde als auch die Polizei stimmten dem Antrag nicht zu. So sei die Ahler Straße nicht als Unfallhäufungsstelle registriert. »Die Straßenverkehrsbehörde hat aber überlegt, wie man mit der Situation umgehen kann und hat weitere Daten erhoben«, sagte Ralf Bartling von der Stadtverwaltung in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Donnerstagabend.

Querungszahlen erfasst

So ließ die Stadt an einem Werktag Querungszahlen erheben. Die Zählung erfolgte zwischen 7 und 18 Uhr in den Bereichen Ahler Straße Hausnummern 60 bis 75 sowie 80 bis 103. Selbst in den Spitzen wurden maximal 24 Querungen gemessen. Das sei deutlich vom vorgegebenen Grenzwert für die Erfordernis einer Querungshilfe entfernt. Dieser liege bei 50. Entsprechend wird die Straßenverkehrsbehörde den Antrag ablehnen.