In der Tiefgarage am Gymnasium am Markt wurde am Montagnachmittag der Feuermelder ausgelöst. Foto: Hilko Raske

Bünde (WB). War es ein dummer Scherz oder tatsächlich ein Fehlalarm? Jedenfalls wurde die Polizei am Montagnachmittag zum Gymnasium am Markt gerufen, weil ein Feuermelder in der Tiefgarage der Schule einen Brand signalisierte.

Die Polizei wurde um kurz nach 15 Uhr zu diesem Einsatz gerufen. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte unbefugt einen Feuermelder ausgelöst hatten. »Da eine konkrete Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, erschien die Feuerwehr vor Ort«, erklärte ein Sprecher der Polizei. Und um ein mögliches Risiko zu minimieren, wurde die Schule evakuiert; alle Schüler mussten das Gebäude verlassen.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei ermittelte später, dass ein Mitarbeiter der Schule beobachtet hatte, wie sich kurz vor Auslösung des Alarms zwei männliche Personen in der Tiefgarage im Bereich der Meldeanlage aufgehalten hatten. Nachdem der Alarm losgegangen war, waren die beiden Personen zu Fuß in Richtung Bünder Innenstadt geflüchtet. Der Mitarbeiter hatte noch versucht, den Tätern zu folgen, hatte sie aber in der Innenstadt aus den Augen verloren.

Die Flüchtenden werden so beschrieben: zwischen 18 und 23 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei ist auf der Suche nach den beiden möglichen Tätern. Wer Angaben zu ihnen oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen kann, sollte sich mit der Polizei unter 05221/ 8880 in Verbindung setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das unberechtigte Auslösen von Warneinrichtungen strafbar ist.