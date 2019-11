Bünde (WB). Die Posaunenklänge weisen den Weg: Vom Tönnies-Wellensiek-Platz aus bewegt sich der vom Bläserkreis Dünnerholz und dem Posaunenchor Spradow angeführte Laternenumzug in Richtung Rathausplatz, der sich in ein vorweihnachtliches Hüttendorf verwandelt hat.

Mit vollen Händen verteilen Mitglieder der Handel Bünde GbR und des Stadtmarketings Lebkuchenherzen an die ersten Besucher – dann fällt der Startschuss für die zehnte Auflage des Adventsmarktes »Ein Weihnachtsbaum für Bünde«. »Ihr könnt unglaublich stolz darauf sein, was ihr ehrenamtlich in den zehn Jahren auf die Beine gestellt habt«, bedankt sich bei der Eröffnung Bürgermeister Wolfgang Koch bei den Mitgliedern des ausrichtenden Vereins zur Förderung der Jugendarbeit in Bünde. Bis einschließlich Sonntag erwartet die Besucher des Adventsmarktes täglich ein abwechslungsreiches Programm.

Zahlreiche Kindergärten, Vereine und Gruppen haben Bühnenauftritte vorbereitet und der Nikolaus wird an allen drei Tagen erwartet. Für die großen Kinder gibt es die Weihnachtsbaumparty am Samstag, und die Hütten und Zelte auf dem Rathausplatz sind mit leckeren sowie kunsthandwerklichen Dingen bestückt. Anlässlich des kleinen Jubiläums wird eine Weihnachtspost angeboten – mit eigener Postadresse.