Bünde (WB). Ab dem 30. November startet eine Sonderaktion der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde (SVB): An allen Samstagen vor dem Weihnachtsfest und am verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, werden kostenfreie Busfahrten angeboten. Allerdings gilt das Angebot nicht für alle Linien.

Somit kann das Auto an den Adventssamstagen (30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember) zuhause bleiben. „Damit das Weihnachtsshopping ohne Zeitdruck erfolgen kann, werden ohnehin zusätzliche Fahrten am Nachmittag und am frühen Abend angeboten“, teilt die Stadtverkehrsgesellschaft mit. Zudem können an diesem verkaufsoffenen Sonntag die BVO-Busse innerhalb von Bünde kostenlos genutzt werden.

Lästige Parkplatzsuche entfällt

„Das kostenfreie Busfahren ist für uns ein Test, um Erfahrungen zu sammeln, wie viele Bünder gerne auch beim Geschenkekauf oder beim Weihnachtsmarktbesuch auf das eigene Auto verzichten“, sagt Volker Beinke, Prokurist der SVB. „Zudem würden wir uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Bünder auch nach der Adventszeit Gefallen an unserem Stadtbus-Angebot gefunden hätte.“

Immerhin entfalle die lästige Parkplatzsuche und die Fahrzeit im Bus könne effektiver genutzt werden – zum Beispiel zum Surfen und Chatten über das WLAN im Bus.

Anschlussticket außerhalb von Bünde

Wichtig für die kostenfreie Stadtbus-Nutzung ist allerdings folgendes: Die Fahrten sind an den Adventstagen nur innerhalb von Bünde kostenfrei. Wer weiter fahren möchte, benötigt ein Anschlussticket. Zudem gilt die Regelung nur für die SVB-Linien 546 (Bustedt-Ennigloh Nord), 547 (Südlengern-Ennigloh Süd), 548 (Hunnebrock-Spradow) und 549 (Dünne-Spradow) sowie die BVO-Linien 646 (Bahnhof-Doberg) und 654 (Ennigloh-Hüffen).

„Am verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, fahren allerdings nur die BVO-Linien 646 und 654. Die Taxibusse 742, 743, 571 und 572 sind an allen Tagen von der Sonderregelung ausgenommen. Hier gelten die normalen Tarife“, teilt die SVB mit.

Die genauen Fahrstrecken und Abfahrtszeiten aller Busse sind unter www.buender-busse.de zu finden.