Nicht gerade langsam soll der Renault in die Gebäudefront gekracht sein. Unter anderem schob der Wagen einen Radständer zur Seite, überfuhr das Schild einer Arztpraxis. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Schreckmoment an der Kaiser-Wilhelm-Straße: Eine 84-jährige Bünderin ist mit ihrem Renault Modus am Montagvormittag in den Eingangsbereich der City-Passage gekracht. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.