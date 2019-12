Wann genau die Frau in der Nacht auf Freitag zwischen den Anschlussstellen Bünde und Hiddenhausen verunglückte, ist unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Hannover abgekommen sein. „Vermutlich prallte das Fahrzeug mehrmals gegen die rechte Seitenschutzplanke, querte dann die Fahrbahn und stieß gegen die Betonschutzwand auf der linken Seite“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahnpolizei.

Frau bleibt zwischen Fahrspuren liegen

Zwar sei es der Frau in der Folge gelungen, sich aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Dann aber sackte die Hüllhorsterin zusammen und blieb direkt in der Mitte der beiden Fahrstreifen liegen. „Warum sie bewusstlos wurde, wissen wir nicht“, so Polizeisprecher Kötter.

Gegen 1.48 Uhr näherte sich dann ein Autofahrer (42) aus Berlin der Unfallstelle. Im letzten Moment erst erkannte er die verletzte Frau auf der Fahrbahn und wich aus. Er setzte einen Notruf ab und kehrte über die nächste Autobahnabfahrt zur Unfallstelle zurück. Zwischenzeitlich hatte auch ein aus Hessisch-Oldendorfer (25) mit seinen zwei Beifahrern (23, 50) die Bewusstlose auf der A30 entdeckt und war ihr ausgewichen. Einige hundert Meter hinter der Unfallstelle bremste er ab.

A30 bis 4 Uhr gesperrt

Während der 25-Jährige ebenfalls die Rettungskräfte liefen seine Beifahrer zu der Frau und zogen sie von der Straße. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sie sich um die Verletzte, die später in einer Krankenhaus gebracht wurde. „Ohne das beherzte Eingreifen der vier Männer hätte das übel enden können. Davon gehen wir aus“, so Michael Kötter.

Die A30 blieb bis Freitagmorgen gegen 4 Uhr gesperrt. Der Golf der Hüllhorsterin wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.