Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Er ist 22 Tonnen schwer und lässt sich dennoch ganz einfach von Nico Vogt per Knopfdruck über die Fernsteuerung bedienen: der Teleskoplader mit Fäll-Greifer. Das Gerät – ein Magni RTH 6.30 – fährt seine Stützen aus und schiebt dann langsam seinen Mast bis zu 30 Meter in die Höhe.

Der 27-jährige Bünder ist gelernter Garten- und Landschaftsbauer, hat sich mit seinem Unternehmen aber vor allem auf Baumfäll-, Pflege- und Wurzelfräsarbeiten spezialisiert. Seine Investition in Höhe von mehreren hunderttausend Euro wird nicht nur bei Privatleuten zum Einsatz kommen. Vogt kooperiert in Sachen Baumarbeiten mit den umliegenden Städten und Kommunen sowie der Feuerwehr.

„Mit dem Teleskoplader wird die Arbeit an den Bäumen vor allem sicherer. Man muss nicht in die kranken Bäume hineinklettern“, sagt der Bünder, der in seiner Firma zwei Mitarbeiter beschäftigt. An viel befahrenen Straßen kommt es durch das Fällen immer wieder zu größeren Verkehrsbehinderungen.

„Mit dem neuen Gerät sind wir künftig viel schneller. Man kann einfach die Stützen ausfahren und schon kann’s los gehen“, so Vogt. Sonst müsse man oft einen Autokran aufstellen. „Da sind die Rüstzeiten deutlich länger“, weiß der Experte. Außerdem schont die Maschine andere Bäume. Stämme und Äste, die sonst einfach zu Boden oder gegen andere Bäume fallen würden, können mit dem Greifer sicher herunter gebracht werden.

Stammdurchmesser bis 75 Zentimeter möglich

Mit einem Korb können sich die Arbeiter in luftiger Höhe ans Werk machen. Ein Fäll-Greifer sorgt allerdings dafür, dass das nicht in jedem Fall erforderlich ist. Mit einer Art großem Maul packt der Lader die Äste. Ein weiterer Druck aufs Knöpfchen, schon springt die integrierte Säge an und die Späne fliegen. Bis zu einem Durchmesser von 75 Zentimetern kann das Schneidwerkzeug Stämme zerkleinern.

Vogt arbeitet schon länger mit der Feuerwehr zusammen, ist bei der Kreisleitstelle in Eilshausen registriert. „Wenn bei einem Sturm Bäume umkippen und die Feuerwehr alleine nicht weiterkommt, werde ich alarmiert. Da bin ich Tag und Nacht erreichbar“, sagt der Bünder. Im Januar wird es eine Versammlung der Löschgruppenleiter aus dem Bünder Land geben. Dann will Nico Vogt seine neue Errungenschaft vorstellen.

Seit Oktober ist der Betrieb von Vogt an der Osnabrücker Straße 77 auf dem Hof von ehemals Elektro Klausmeier angesiedelt. Ab März wird der 27-Jährige dort Gartenbedarf und Rindenmulch verkaufen.

Die ersten Einsätze der XXL-Maschine stehen schon fest: Zuerst geht es zu einem Privatmann nach Enger, dann zum Lukas-Krankenhaus, wo einige Bäume gefällt werden müssen.