Von Annika Tismer

Es ist dabei schon zur festen Tradition geworden, kurz vor den Weihnachtsferien ein Konzert in der Kreuzkirche zu geben. Auch dieses Mal waren es Schüler verschiedener Jahrgänge, die die Adventszeit mit ihren Beiträgen besinnlich gestalten wollten. „Wenn wir im Advent durch die Straßen gehen, hören wir auch dann vor allem die Geräusche des Alltags. Umso wichtiger ist es, sich hier und da auch auf die Klänge und Töne der Weihnachtszeit einzulassen”, stimmte der stellvertretende Schulleiter Jens Ransiek die Zuhörer ein. Gerade in der kalten Jahreszeit sei es von großer Bedeutung, solche Momente bewusst einzufangen und zur Ruhe zu kommen. „So, wie bei unserem Konzert.” Für dieses hatten sich Lehrer und Schüler ein vielfältiges Programm überlegt. Klassiker, wie „Jingle Bells” (gespielt vom Klassenorchester der Klasse 5e) oder „Es ist für uns eine Zeit angekommen” (gesungen vom Mädchenchor) gehörten ebenso dazu, wie Deep Purples „Smoke on the water” (gespielt von der NF-Band) oder Michael Jacksons „Man in the mirror” (gesungen von der A-capella-Band). Natürlich fehlten auch klassische Stücke wie Felix Mendelssohn Bartholdys Melodie zum englischen Weihnachtslied „Hark the herald angels sing” oder „O du fröhliche” nicht. Dies durfte von den Zuhörern zum krönenden Abschluss des Konzertes auch gleich mitgesungen werden.

Zuvor gab es aber auch noch einmal einen kleinen Rückblick auf das schulische Jahr 2019: „Es gab viele besondere Ereignisse und Neuerungen”, sagte Ransiek. So seien mit den iPads neue digitale Medien in den Schulalltag integriert worden und die Schule habe von G8 auf G9 umgestellt. Daneben seien mehrere Lernbereiche modernisiert worden. „Und wir freuen uns natürlich zu sehen, wie die Mensa wächst und hoffentlich im kommenden Sommer fertig gestellt werden kann”, blickte er voraus.