Auf den Dächern städtischer Gebäude sollen – sofern machbar – deutlich mehr Photovoltaikanlagen montiert werden, empfiehlt der Bünder Umweltbeirat. Mit diesem Thema soll sich nun der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen beschäftigen. Foto: dpa

Von Hilko Raske

Bünde (WB). 79 städtische Gebäude gibt es laut Klimaschutzkonzept in Bünde. Doch nur auf sieben von ihnen existiert eine Photovoltaikanlage. Viel zu wenig, meint der Umweltbeirat. Er vertritt die Auffassung, dass alle öffentlichen Gebäude – sofern es Statik sowie bauliche und betriebliche Eignung zulassen – mit einer solchen Anlage ausgestattet werden sollen. In zwei konkreten Fällen sollen bereits bestehende Berechnungen für Photovoltaikanlagen anhand marktüblicher Angebote überprüft werden.

Als sachkundige Gäste hatte der Beirat in seiner jüngsten Sitzung zwei Vertreter der „Friedensfördernden Energie-Genossenschaft Herford“ (FEGH eG) eingeladen. Die Genossenschaft betreibt unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kreissporthalle in Herford, die Ende Januar dieses Jahres in Betrieb genommen wurde. Mit dem dort erzeugten Strom könnten 85 Haushalte versorgt werden, sagt Barbara Rodi vom Vorstand der Genossenschaft. Die Anlage soll unter anderem dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß im Kreis Herford verringert wird. Das Klimaschutzkonzept des Kreises sieht nämlich eine 30-prozentige Verringerung des CO2-Ausstoßes bis 2030 vor.

Angebot zu teuer?

Doch bevor die Gäste aus Herford von ihren Erfahrungen berichten konnten, äußerte Dr. Kai Könemann Zweifel an möglichen Kosten für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses. Mitte November hatte nämlich ein Ingenieurbüro die Kosten für diese Anlage (Leistung 24 Kilowatt-Peak) mit mehr als 60.000 Euro beziffert – „und das ist doppelt so hoch wie marktüblich“, betonte Könemann. Zum Vergleich präsentierte er die Rechnung für eine eigene Solaranlage von etwa gleicher Leistungsstärke. Hier habe der Nettopreis etwa 25.000 Euro betragen.

Grundsätzliche Bedenken an der Installation von Photovoltaikanlagen äußerte Christian Ciesler. Schließlich rede man nicht nur darüber, möglichst viel „grünen“ Strom zu erzeugen. Man dürfe nicht aus den Augen verlieren, dass durch die Produktion einer solchen Anlage CO2 entstehe. Und auch die Entsorgung sei nicht unkritisch. Immerhin enthielten alte Solaranlagen Blei und Kadmium. „Und was passiert dann damit, wenn die Anlage entsorgt wird?“ Wenn man eine Solaranlage zudem auf einem ungeeigneten Dach errichte, sei dies eine Verschwendung von Glas, Alu und den in den Modulen enthalten Stoffen.

Zwei Finanzierungsmodelle

Beiratsvorsitzender Dr. David Kupitz verwies darauf, dass sowohl nach Einschätzung des Bundesumweltamtes als auch von Naturschutzverbänden wie dem BUND Photovoltaikanlagen derzeit die ökologischste Form der Stromerzeugung seien. „Wir müssen also das Rad nicht noch einmal neu erfinden.“

Mit großem Interesse verfolgten die Beiratsmitglieder anschließend die Vorstellung von Finanzierungsmodellen von solchen Anlagen durch die Genossenschaft. Danach bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Zum einen pachtet die Genossenschaft das betreffende Gebäudedach von der Stadt und betreibt eine eigene Anlage. Zum anderen kann die Stadt aber eine solche Anlage, die von der Genossenschaft gebaut wird, in Eigenregie managen, muss dann aber eine Miete an die Genossenschaft entrichten.

Gebäude werden überprüft

Der Beirat empfahl anschließend, dass der Stadtrat für Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus und dem Marktgymnasium vorliegende Berechnungen anhand marktüblicher Angebote überprüft. Alle übrigen Gebäude sollen im Hinblick auf statische, bauliche und betriebliche Eignung überprüft und geeignete Dächer beplant werden. Weiterhin soll geprüft werden, ob die Energie-Genossenschaft ein strategischer Partner der Stadt Bünde in dieser Sache werden könne.