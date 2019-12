Der elfjährige Rasmus will unbedingt Chef-Baggerfahrer im elterlichen Bauunternehmen werden.

Bünde (WB). Am Vorabend des dritten Advent präsentiert Kai Pflaume eine neue Ausgabe „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ in der ARD. Mit dabei ist auch ein junger Bünder.

In zehn umkämpften Duellen fordern am Samstag, 14. Dezember, 20.15 Uhr diesmal kleine Könner zwischen sieben und 13 Jahren die prominenten Gäste – darunter Frank Elstner, Jessica Schwarz, Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Markus Lanz – heraus. Ein Wiedersehen mit „Klein gegen Groß“ gibt es für Weltstar Lang Lang, der bereits 2013 einmal zu Gast war. Natürlich stellt sich der Starpianist wieder einer musikalischen Herausforderung. Wird es ihm gelingen, bekannte Klavierpartituren zu erkennen, wenn diese rückwärts gespielt werden? Leandro aus Gladbeck ist sich sicher, dass er das besser schafft als der Ausnahmekünstler. Ebenfalls am Start ist Rasmus (11) aus Bünde.

Spannendes Duell mit Kino-Star Vogel

Dieser will unbedingt Chef-Baggerfahrer im elterlichen Bauunternehmen werden. Mit drei Jahren saß Rasmus zum ersten Mal mit seinem Vater auf dem Bock. Statt Gute-Nacht-Geschichten zu lauschen, ließ sich Rasmus zum Einschlafen lieber vom täglichen Einsatz der Fahrzeuge im Betrieb erzählen.

Schafft es Schauspieler Jürgen Vogel bei so viel kindlichem Elan mitzuhalten? Ehrgeizig und voller Zuversicht stellt sich der Allrounder in einer neuen Ausgabe „Klein gegen Vogel“ seinem jungen Herausforderer. Rasmus und Jürgen Vogel haben vier Minuten Zeit, so viele Feuerzeuge wie möglich mit dem Baggergreifer anzumachen. Mal schauen, ob Rasmus über mehr Fingerspitzengefühl als Vogel verfügt und sich im Duell als echter Bagger-König entpuppt.