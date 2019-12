Der Nissan der 70-Jährigen war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen niemand. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Erneut hat es auf Kreuzung Levisonstraße/Blankener Straße einen Unfall gegeben – glücklicherweise ohne Verletze und nur mit Blechschaden. Und wieder war die Ampelanlage nicht in Betrieb, diesmal allerdings aus gutem Grund.

Laut Polizei ereignete sich der neuerliche Crash etwa gegen 10.30 Uhr am Donnerstagmorgen. Eine 70-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf der Blankener Straße unterwegs, wollte die Kreuzung unweit des Bünder McDonalds-Schnellrestaurants mit ihrem Nissan in Richtung Ahle überqueren. Weil die Lichtsignalanlage nicht in Betrieb war, hätte sie dem Verkehr auf der Levisonstraße Vorfahrt gewähren müssen.

Nissan wird abgeschleppt

Das tat sie jedoch nicht – und stieß mit einem Lastwagen zusammen der in Richtung Klinkstraße fuhr. „Ich habe noch gehupt. Aber dann hat es trotzdem gekracht”, schilderte der Fahrer (52) des 16-Tonners. Da beide Fahrzeuge nur mit geringer Geschwindigkeit fuhren, blieb es beim Sachschaden. Der Nissan der Unfallfahrerin wurde jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

„Weil die Ampelanlage nicht funktioniert, herrscht auf der Kreuzung das blanke Chaos. Viele beachten die Vorfahrtsregelung nicht“, so der Brummifahrer. Sein Fahrzeug wurde zwar an der linken Frontseite eingedrückt, er konnte seine Fahrt aber fortsetzen.

Ampeln waren ausgeschaltet

Mitarbeiter eines von Straßen NRW beauftragten Unternehmens reparierten die am Samstag beschädigte Ampel. Alle Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung wurden dafür vom Netz genommen. Foto: Daniel Salmon Mitarbeiter eines von Straßen NRW beauftragten Unternehmens reparierten die am Samstag beschädigte Ampel. Alle Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung wurden dafür vom Netz genommen. Foto: Daniel Salmon

Wie berichtet, war es auf der Kreuzung schon am Samstagabend zu einem Unfall gekommen . Die Ampel war ausgefallen und eine Fiat-Fahrerin hatte den Vorrang eines Seat-Fahrers ignoriert. Auch bei diesem Crash hatte es keine Verletzten gegeben. Allerdings war der Fiat gegen einen Ampelmast geschleudert und hatte diesen verbogen.

Mitarbeiter eines von der Straßenmeisterei Espelkamp des Landesbetriebs Straßen NRW beauftragten Unternehmens hatten die kaputte Lichtzeichenanlage am Donnerstag repariert. Dafür mussten allerdings seit dem Vormittag alle Ampeln an der Kreuzung vom Netz genommen worden. „Das ließ sich leider nicht vermeiden. Aber eigentlich ist die Kreuzung ja auch durch Verkehrszeichen geregelt“, so ein Sprecher der Straßenmeisterei.