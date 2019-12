In Bünde muss zum Glück niemand auf der Straße leben. Die Stadt hält bis 30 Plätze für Obdachlose in ihren Unterkünften bereit. Foto: dpa

Von Daniel Salmon

Bünde (WB).Immer wenn der Winter naht, die Temperaturen fallen, kommt das Thema in den Bünder Facebookgruppen auf: Wo können eigentlich die Obdachlosen in der Elsestadt unterkommen, wo erhalten sie Hilfe und wie viele gibt es überhaupt?

Oftmals halten Internetnutzer in ihren Posts vor, es gebe nicht genug Unterkünfte. Wird irgendwo ein Leerstand entdeckt, heißt es schnell: „Das Haus könnte man doch für Obdachlose herrichten.“ Aber werden überhaupt zusätzliche Unterkünfte benötigt?

Auch anerkannte Asylbewerber erfasst

Die Zahl, die die Bünder Stadtverwaltung zu dem Thema liefert, ist zunächst einmal beeindruckend: Demnach sind im Rathaus aktuell 161 Personen bekannt, die von Amts wegen als obdachlos gelten. Allerdings: In der Summe sind auch Asylbewerber aufgelistet, die zwar bereits anerkannt sind, aber noch nicht über privaten Wohnraum verfügen. Das sind 153 Männer, Frauen und Kinder. Sie sind in der Regel in den Flüchtlingshäusern in den ehemaligen Britensiedlungen in Bünde-Mitte und Hunnebrock untergebracht. „Das sind dann meistens Gemeinschaftsunterkünfte, in denen sich mehrere Personen eine Küche und andere Räume teilen müssen“, so Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Die Kosten für die Unterbringung tragen entweder das Jobcenter oder die Migranten selbst – wenn sie einen Job haben.

Vorrang der Selbsthilfe gilt

Somit bleiben in der Rechnung noch acht deutsche Obdachlose über, von denen die Stadt Kenntnis hat. Generell gelte, dass sich Personen, die obdachlos sind und Hilfe in Anspruch nehmen möchten, bei der Kommune melden müssen. „Personen sind dann obdachlos, wenn sie keine andere Wohnmöglichkeit – etwa bei Freunden oder Familie – haben oder ohne festen Wohnsitz sind, beispielsweise ihre Wohnung aufgrund einer Räumungsklage verloren haben“, erklärt Doris Greiner Rietz. Grundsätzlich gelte jedoch der Vorrang der Selbsthilfe. Das bedeutet, dass vorhandene Geldmittel vorrangig eingesetzt werden müssen, um etwa in einer Pension zu wohnen. „Die Obdachlosenunterbringung erfolgt daher nur in Fällen der Hilfsbedürftigkeit“, stellt die Stadtsprecherin klar.

Zahlen leicht erhöht

Anlaufstelle für die Obdachlosen in Bünde ist das städtische Sozialamt. „Die Kommune ist verpflichtet, diese unterzubringen. Aktuell gibt es drei städtische Einrichtungen, in denen dezentral die acht Obdachlosen untergebracht sind“, so Greiner-Rietz. Derzeit seien die Kapazitäten bei der Unterbringung noch nicht ausgeschöpft. Die Rathausmitarbeiterin schätzt, dass 10 bis 20 weitere Obdachlose in den städtischen Einrichtungen untergebracht werden könnten. Zur Unterstützung verweise das Sozialamt Betroffene bei „akuter Hilfebedürftigkeit“ an den Sozialberatungsdienst des Diakonischen Werkes.

„Die Zahlen der deutschen Obdachlosen sind im Grunde gleichbleibend, derzeit aber leicht erhöht“, erläutert Doris Greiner-Rietz Die Unterbringungsgründe der „klassischen“ Obdachlosen seien individuell verschieden. Grund für die Obdachlosigkeit der Migranten sei fehlender privater Wohnraum. „Und der wird nach wie vor gesucht. Angebote können gerne an das Sozialamt oder an die Kommunalbetriebe Bünde gemeldet werden“, sagt Greiner-Rietz. Zwar verfolgten die Betroffenen auch aufmerksam die Internetangebote für die Anmietung von Wohnungen. „Allerdings müssen die Angebote im Rahmen der angemessenen Kosten bleiben, die das Jobcenter vorgibt“, erklärt die Stadtsprecherin abschließend.

Gescheitertes Kältebus-Projekt

Anfang 2016 sorgte die Idee eines damals 29-Jährigen in Bünde für Schlagzeilen: Er hatte mit Mitstreitern einen Omnibus so umbauen wollen, dass dieser im Winter Obdachlosen als Anlaufstelle dient. Ein Fahrzeug, das noch umgebaut werden sollte, konnte auch aufgetrieben werden. Mehrere 1000 Euro an Spendengeldern gingen beim eigens gegründeten Verein ein. Allerdings stand zu diesem Zeitpunkt noch kein Standort für den Bus fest. In Bünde war kein Bedarf, andere Kommunen, darunter Herford und Bielefeld, hatten abgewunken. Schließlich hatten Ex-Vereinsmitglieder Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Verwendung von Geld- und Sachspenden moniert und Anzeige erstattet. Das Verfahren wegen Untreue war im Herbst 2017 mit Blick auf eine andere Verurteilung gegen den Ex-Bünder eingestellt worden .