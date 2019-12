Am Schluchtweg sollen die Bagger wohl 2020 anrollen und dort die Straße ausbauen. Bei der Klusstraße, der in drei Abschnitte gegliedert ist, will die Kommune noch abwarten.

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Es bleibt dabei: Die Anlieger der mittleren Klus­straße und des Schluchtwegs werden beim geplanten Ausbau der Straßen wohl anteilig mit 85 Prozent an den Kosten beteiligt. Der Kreis Herford und die Detmolder Bezirksregierung teilen in der Sache die Rechtsauffassung der Stadt Bünde.

Eine entsprechende Stellungnahme war jetzt im Rathaus eingegangen, wie Bürgermeister Wolfgang Koch in der Sitzung des Rates am Donnerstagabend mitteilte. Die Kommune hatte die beiden übergeordneten Behörden nach einem Beschluss des Verkehrsausschusses aus dem Januar dieses Jahres ins Boot geholt. Demnach sollte geprüft werden, ob nicht auch eine für die Bürger günstigere Beteiligung nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) mit einer Beteiligung von 50 bis 60 Prozent möglich sei.

Die Ausgangssituation

Wie mehrfach berichtet, sollen mehrere Abschnitte der Klusstraße auf Vordermann gebracht werden. Einer befindet sich zwischen den Einmündungen Raiffeisenstraße und Schlehenweg. Hier geht es nach Ansicht aus dem Rathaus um eine Erneuerung der Straße. Somit würden Anliegerbeiträge nach KAG fällig.

Der zweite Planabschnitt der Klusstraße, zwischen den Einmündungen Schlehenweg und Siekgarten, würde nach Ansicht des Bauamtes erstmalig komplett hergestellt und daher nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet. Das kostet – Stand September 2018 – 504.000 Euro. Hier müssten sich die Anlieger mit einem 85-prozentigen Anteil an der Summe beteiligten – also 404.000 Euro.

Ein dritter Abschnitt, der ebenfalls saniert werden soll, befindet sich im sogenannten Außenbereich der Stadt: Dort müssten Anwohner gar nichts zuschießen.

Bei der geplanten Schluchtweg-Sanierung sollen die dortigen Anwohner ebenfalls Erschließungsbeiträge zahlen – und somit auch nach dem BauGB zur Kasse gebeten werden.

Das sagt der Kreis

Im Kreishaus hat man sich die Situation am Schluchtweg und der mittleren Klusstraße nun genauer angesehen und die von der Stadt Bünde übermittelten Daten überprüft. „Aufgrund dieser Prüfung erscheint die Auffassung der Stadt Bünde, dass es sich bei den geplanten Straßenbaumaßnahmen um eine Ersterschließung handelt und somit Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für die erstmalige Herstellung einer Straße erhoben werden müssen, plausibel“, teilt Landrat Jürgen Müller mit. Die gleiche Rechtsauffassung vertrete auch die Bezirksregierung. Müller weise aber „ausdrücklich“ darauf hin, das die Einschätzung des Kreises nicht als Handlungsempfehlung zu verstehen sei. „Die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen ist eine Aufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Bünde“, stellt der Landrat klar.

Er bekräftigt zudem, dass Betroffenen nach Erhalt eines rechtsfähigen Erschließungsbeitragsbescheides selbstverständlich der Rechtsweg offen stehe: „Damit besteht die Möglichkeit, die von ihnen und uns vertretene Rechtsauffassung gerichtlich überprüfen zu lassen.“

Aufgeführt ist in Müllers Schreiben auch eine Stellungnahme des Petitionsausschusses des NRW-Landtags. An diesen hatte sich ein Klusstraßen-Anwohner bereits 2018 gewandt. Auch das Gremium ist der Meinung, dass die Stadt „berechtigt und verpflichtet“ sei, in der Sache Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben. Und dem will die Kommune dem Vernehmen nach auch folgen.

Das sagt ein Anlieger

Klusstraßen-Anlieger Günter Wille, der mit 210.000 Euro den dicksten Batzen zur Sanierung seines Straßenabschnitts beisteuern müsste und mit seinem Fall schon bundesweit in den Medien war, unter anderem eine Demo gegen Straßenausbaubeiträge initiiert hatte, erklärte: „Wir knicken gegenüber der Stadt Bünde nicht ein.“ Der 75-Jährige will mit Blick auf die zu berappenden Erschließungsbeiträge einen Stundungsantrag stellen, sich zudem den Klageweg offenhalten.

Eine Sanierung startet 2020

Laut Stadtsprecherin Doris Greine-Rietz ist die Baumaßnahme am Schluchtweg für 2020 geplant. „Bei der Klusstraße ist das so eine Frage, wie es mit den KAG-Beiträgen weitergeht“, sagt sie. Hier wolle die Stadt erst noch abwarten, wie sich das Land in der Sache letztlich positioniere. Ein Ausbauzeitraum scheint somit noch nicht festzustehen.