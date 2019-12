Von Hilko Raske

Bünde (WB). Wer macht denn so etwas? Dem Bünder Brandschutzmanager Michael Fliegert (47) ist in der Nacht zu Montag ein etwa 22.000 Euro teurer Spezialanhänger gestohlen worden. Dessen Inhalt: unter anderem eine funktionsfähige Rauch- und Wärmeabzugsanlage, zwei Wandhydranten, ein Monitor für Schulungsfilme und ein Feuerschutztrainer.

„Der Anhänger dient der praktischen Ausbildung von Brandschutz- und Evakuierungshelfern in Betrieben“, sagt Fliegert. Vor einem Jahr habe er den Anhänger gekauft – „da war der aber praktisch leer“. In mühevoller Kleinarbeit habe er dann alles nach Maß selber eingebaut. So habe sich in dem Spezialanhänger auch ein sogenannter „Firetrainer“ befunden, mit dem verschiedene Brände simuliert und praktische Übungen mit dem Feuerlöscher gemacht werden können. „Der Anhänger steht auf dem Hof der Postfiliale in Holsen, Rödinghauser Straße 125. Dort habe ich auch meinen Betrieb“, erzählt Fliegert.

Am Sonntagabend sei er um 18.30 Uhr noch in seinem Büro gewesen – „da stand der Anhänger noch auf seinem Platz“. Als am Montagmorgen seine Frau um 7 Uhr auf dem Weg zur Arbeit am Betrieb vorbeikam, habe sie ihn angerufen und gefragt, wo denn der Anhänger geblieben sei. „Im ersten Moment dachte ich, ich werde bewusstlos. Ich war total geplättet – den brauch’ ich doch, das ist mein Geschäft“.

Ausrüstungsteile im Wald gefunden

Wann es genau zu dem Diebstahl gekommen ist, kann Fliegert nicht sagen. „Wir wohnen etwa einen Kilometer entfernt. Nachts ist niemand auf dem Betriebsgelände.“ Der Hof sei frei zugänglich und von der Straße aus einsehbar.

„Ich habe umgehend die Kriminalpolizei verständigt. Die waren um 7.30 Uhr hier, haben den Vorfall aufgenommen.“ Auf der Hofpflasterung lag noch das Kastenschloss für das sogenannte Zugmaul, das auf die Anhängerkupplung gelegt wird. „Der Anhänger wiegt etwa 1,5 Tonnen – den kann man nicht ziehen, der muss mit einem Auto vom Hof geholt worden sein“, ist sich Fliegert sicher. Dass Anhänger gestohlen würden, komme immer mal vor. „Aber wer lässt denn so ein Spezialfahrzeug mitgehen?“ Immerhin sei ringsherum der Schriftzug „Stell Dir vor es brennt – und Du kannst löschen!“ zu lesen gewesen.

Gegen Mittag erhielt Fliegert dann eine erste Benachrichtigung von der Kripo. Teile der Ausrüstung seien in einem Waldstück in der Nähe von Osnabrück gefunden worden. Der Bünder machte sich umgehend auf den Weg, um den Fund zu inspizieren. Dort entdeckte er dann einen Großteil der Inneneinrichtung des Anhängers.

Umsatzeinbußen

Für Fliegert kommt der Diebstahl einer Katastrophe gleich. „Ich brauche den Anhänger für meine Arbeit“, sagt der selbstständige Brandschutzmanager, der Inhaber der Fachfirma „Brandschutz Bünde“ ist. Er rechne nun mit heftigen Umsatzeinbußen. „Selbstverständlich ist der Anhänger versichert. Und ich habe das auch schon der Versicherung gemeldet.“ Aber er gehe davon aus, dass die Bearbeitung durch die Versicherung Zeit koste.

Er rechnet mit drei bis sechs Monaten. „Für mich beginnt nun die große Rennerei“, meint er mit Blick auf eine mögliche Wiederbeschaffung. Wenn die Versicherung den Schaden beglichen habe, benötige er noch einmal drei Monate, um die verschwundenen Gegenstände zu beschaffen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Telefon 05221/8880.