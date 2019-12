Von Daniel Salmon

Bünde (WB).Hell ist das Gebäude, einladend und modern: Hier spielen Kinder gerne – eine Kita mit „Wow-Effekt“ sozusagen. Gemeint ist das ehemalige Jugendheim in Ennigloh, das sich binnen sieben Monaten in eine Betreuungseinrichtung nach neuesten Standards gewandelt und trotzdem seinen Wiedererkennungswert behalten hat.

Bei einer Führung durch die Räume der Einrichtung des evangelischen Kirchenkreises Herford wird schnell klar, warum sich die 42 Mädchen und Jungen auf zwei Etagen mit insgesamt 350 Quadratmetern Nutzfläche hier so wohl fühlen. Die Räume sind großzügig geschnitten. Bunt und kinderfreundlich ist das Mobiliar gehalten. Ein Blick in die Sanitärräume zeigt: alles picobello! „Wir haben auch ein Atelier hier und eine kleine Bücherei für die Kinder. In unserer Küche wird täglich frisch gekocht“, sagt Frauke Busse.

Betreuungsplätze wurden benötigt

Sie ist Leiterin des evangelischen Familienzentrums Dustholz, das nur wenige Minuten Fußweg entfernt liegt, und sie ist auch Chefin der zweigruppigen Kita im früheren Jugendheim. „Das eine ist unser Haus am Dustholz, das andere unser Haus am Sportplatz. Wir arbeiten in beiden nach dem gleichen Konzept“, sagt Busse.

Etwa drei Jahre ist es nun her, dass sich Bündes Jugendamtsleiterin Karin Schäffer an den Kirchenkreis wandte. Im Rathaus hatte man das Jugendheim – es gehört der Stadt – als möglichen Kita-Standort ins Auges gefasst. Neue Betreuungsplätze wurden dringend benötigt.

Einzug im September

Ein erster Besichtigungstermin sei für beide Seiten dann äußerst positiv verlaufen, man wurde sich schnell einig. Etwas holprig verlief es zunächst bei der Finanzierung des Projekts mit einem Volumen von immerhin 622.000 Euro. Letztlich wurden 90 Prozent der Kosten (560.000 Euro) durch Fördermittel des Bundes gedeckt. Der Zuwendungsbescheid dafür landete im Dezember 2018 im Rathaus-Postkasten. Die restlichen zehn Prozent (62.000 Euro) schoss die Stadt zu.

Und dann ging alles ganz flott: Im März dieses Jahres war mit den Arbeiten an dem alten Gebäude begonnen worden, Mitte September konnten dann die ersten Ü3-Kinder einziehen, die hier von vier Erziehern betreut werden. Die Plätze seien „ratzfatz“ weg gewesen, erinnert sich die Kita-Leiterin.

Gebäude auf „auf links“ gezogen

Der Umbau des Hauses – es wurde in der Vergangenheit nicht nur als Jugendheim, sondern auch als Altentagesstätte, vom Verein International sowie als Treffpunkt anderer Ennigloher Gruppen genutzt – sei eine Herausforderung gewesen. „Wir standen vor der Aufgabe, aus einem alten Gebäude von 1935 eine Kita zu machen, die auch eine Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt bekommt“, betont Regine Henneken vom evangelischen Kirchenkreis.

Dafür holte man die heimische Bau- und Siedlungsgenossenschaft (B&S) ins Boot. Henneken: „Die brachte viele Ideen und kreative Lösungsansätze mit ein.“ B&S-Architekt Florian Ohmes krempelte das in die Jahre gekommene Jugendheim in seinen Planungen im wahrsten Wortsinn „auf links“. Schall-, wärme- und brandschutztechnische Auflagen galt es zu erfüllen. Unter anderem wurde das Dach erneuert, die Dämmung, die Fenster und außerdem ein innovatives Fluchtwegekonzept erstellt.

Haus hat Charme erhalten

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Das Haus hat seinen alten Charme erhalten“, sagt Florian Ohmes. Lediglich das rund 900 Quadratmeter große Außengelände muss noch in Schuss gebracht werden, damit die Kinder kommenden Sommer auch draußen toben können. „Im Frühjahr wollen wir aber fertig sein“, erklärt Landschaftsarchitekt Reinhard Friese.

Aber auch jetzt schon kann sich das Ergebnis der Bemühungen vieler Beteiligter durchaus sehen lassen. Das Gebäude sei aus einem langen Dornröschenschlaf endlich erwacht, werte nun das gesamte Viertel auf, ist sich Bündes Erster Beigeordneter Günther Berg sicher. Er sagt: „Das Quartier hat es verdient, dass es nach vorne gebracht wird.“