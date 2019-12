Bünde (WB/sal).Hat ein betrunkener Bünder zwei Jugendliche beim Aufbruch eines Autos ertappt und von einem Diebstahl abgehalten oder schlug er die Scheibe an dem Wagen selbst ein? Das Bünder Amtsgericht hielt die zweite Version für wahrscheinlicher und brummte dem 36-Jährigen am Donnerstagmorgen eine Bewährungsstrafe auf.

Angeklagt war der Mann wegen versuchten schweren Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Nichts aus dem Auto geklaut

Die Tat selbst liegt laut Anklageschrift bereits geraume Zeit zurück. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, zwischen dem 8. und 9. Juli 2017 die Scheibe auf der Fahrerseite eines auf einem Grundstück in Bustedt abgestellten Honda zerstört und in dem Auto nach Beute gesucht zu haben. Gestohlen wurde aus dem Wagen allerdings nichts.

Durch einen positiven DNA-Abgleich war der bereits mehrfach vorbestrafte Angeklagte ins Visier der Polizei geraten: In der Mittelkonsole des Fahrzeugs war Blut entdeckt worden. „Ich bin das nicht gewesen“, gab der gelernte Metzger zu Prozessbeginn zu Protokoll und schilderte seine Erinnerungen an besagtem Tatzeitraum. Laut seiner Aussage hatte sich der Beschuldigte an einem Samstagabend mit seinem Vater verabredet und in der Folge reichlich Alkohol getankt: „Wodka und mehrere Bier.“

Zwei Jugendliche entdeckt

Am folgenden Morgen – irgendwann zwischen 5 und 7 Uhr – habe er sich dann zu Fuß auf den Weg zu seiner Lebensgefährtin gemacht. In einer Nebenstraße habe er dann zwei Jugendliche entdeckt, die sich an einem Auto zu schaffen machten. Eine Autoscheibe habe geklirrt. „Einer der Jungs saß auf einem Fahrrad, der andere stand an dem Wagen“, so der 36-Jährige, der auf das Duo zugegangen sein will. Einer der Unbekannten habe die Flucht ergriffen. „Den anderen habe ich an der Schulter gepackt. Aber er hat sich umgedreht, mir einen auf die Nase gehauen und ich bin hingefallen. Dann ist der auch geflüchtet.“

Blut im Honda

Statt die Polizei zu informieren oder die Besitzer des Wagens („Ich kenne die vom Sehen“), habe er mit blutender Nase seinen Weg zum Haus der Freundin fortgesetzt, sich schlafen gelegt. „Ich wollte später bei der Polizei anrufen.“ Das tat er allerdings nicht: „Ich wollte nichts mit der Sache zu tun haben.“ Das Blut im Honda erklärte er damit, dass er „aus Reflex“ mit der Hand, mit der er sich vorher die Nase gehalten hatte, durchs Fenster gegriffen habe. „Sie kennen die Geschädigten vom Sehen und unternehmen gar nichts?“, wunderte sich die Richterin, die dem Angeklagten mit Blick auf dessen Vorstrafenregister (19 Diebstahls-, Körperverletzungs-, Verkehrs- und Drogendelikte) die Chance auf ein mögliches Geständnis einräumte. Allerdings blieb der 36-Jährige bei seiner Version. Wenig Neues brachte in der Sache auch die Aussage der Lebensgefährtin des Mannes.

Während der Verteidiger auf Freispruch plädierte und die Tat nicht als hinreichend nachweisbar bezeichnete, sah die Anklage die Vorwürfe als erwiesen an. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Dieser Forderung entsprach auch das Urteil der Richterin, die die Version mit den zwei unbekannten Autoknackern als Schutzbehauptung des Angeklagten wertete.