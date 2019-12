Von Daniel Salmon

Der Besuch hat Tradition, genauso wie die Geschenke, die der Leiter der Herforder Kreispolizei und das Stadtoberhaupt für die Beamten in Gepäck haben: Kaffee und Schokolade, sozusagen als Nervennahrung. Koch und Müller – er wurde von Polizeidirektor Dirk Zühlke und Kreisbrandmeister Bernd Kröger begleitet – wissen: Die Ordnungshüter verrichten oftmals einen Knochenjob, müssen Jahr für Jahr hunderte Einsätze abarbeiten.

Guter Brauch ist es auch, dass die Besucher mit Wachleiter Axel Böker die vergangenen zwölf Monate im Bünder Land aus Polizeisicht Revue passieren lassen. „Für unseren Wachstandort war 2019 nicht ganz so spektakulär wie das Vorjahr“, schränkte der Chef von rund 80 Beamten der Wache, des Kriminal- und Verkehrskommissariats sowie des Bezirks- und Verkehrsdienstes ein.

Viele Enkeltricks

Beschäftigen mussten sich die Beamten in diesem Jahr häufiger mit so genannten Enkeltrickbetrügern. Ein Fall ist Böker besonders im Gedächtnis geblieben. So hatte eine Unbekannte Ende Juli eine Rentnerin aus Preußisch Oldendorf angerufen . Der Frau wurde in dem Telefonat vorgegaukelt, dass es die Schwiegertochter sei, die für einen Immobilienkauf sehr schnell viel Geld benötigte. Die damals 85-Jährige willigte ein, 15.900 Euro beizusteuern. Per Taxi sollte das Geld nach Bünde gebracht werden. Doch die Taxi-Fahrerin wurde misstrauisch, schaltete die Polizei ein. Den Beamten gelang es schließlich, eine Polin festzunehmen, die das Geld in Empfang nehmen sollte.

Als Herausforderung für die heimische Polizei bezeichnete Zühlke das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Rödinghausen und Bundesligist SC Paderborn im August, bei dem 60 Polizisten und 105 vom SVR angeheuerte Ordner im Einsatz waren. Ebenfalls im August bereitete den Ordnungshütern ein auf der A30 in Brand geratener Lastwagen reichlich Arbeit. Der 18-Tonner hatte Kunststoffgranulat geladen, das in Flammen aufging .

Spektakulärer Unfall

Ein anderer spektakulärer Unfall hatte sich erst vor einigen Wochen ereignet: Eine Rentnerin hatte bei der Ausfahrt vom Parkplatz des Bünder Modehauses Gas und Bremse verwechselt, war mit ihrem Renault in den Eingang der City-Passage gerast. „Zum Glück stand da keiner“, wiederholt Zühlke die damalige Schlagzeile in dieser Zeitung.

Trotz alledem sei die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis im Jahresvergleich leicht rückläufig. Dennoch habe es bislang drei Unfalltote zu beklagen gegeben (2018: 5): So erlag ein Motorradfahrer nach einem Alleinunfall in Rödinghausen im September seinen schweren Verletzungen, eine Pkw-Fahrerin starb nach einem Unfall auf der Enger­straße im November in Bünde und in Herford wurde im Oktober eine Radlerin von einem Muldenkipper überfahren.

Insgesamt verzeichnen die Beamten allerdings eine leicht steigenden Zahl bei den Einsätzen. „Vor allem zur dunklen Jahreszeit gibt es wieder mehr Wohnungseinbrüche“, so Zühlke.