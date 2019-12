Mit einem solchen Diagnosewerkzeug können die Tachostände an Autos manipuliert werden. Ob die Angeklagten bei den ihnen nun vorgeworfenen Fällen auch auf diese Weise vorgegangen sein sollen, geht aus der Mitteilung des Bielefelder Landgerichts nicht hervor. Foto: dpa / Symbolbild

Von Daniel Salmon

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Engeraner und drei weiteren Männern aus Lippstadt (38), Ludwigshafen (29) und Porta Westfalica (47) unter anderem Bandenbetrug vor. Im Zusammenhang mit dieser Anklage dürfte auch eine Razzia in einem Bünder Autohaus aus dem Jahr 2016 stehen.

Laut Anklageschrift sollen der Familie des Hauptangeklagten mehrere Firmen und Betriebe gehören, die sich auf den Handel und die Aufbereitung von Gebrauchtfahrzeugen spezialisiert haben. „Um sowohl den Profit als auch die Anzahl der Verkäufe der Gebrauchtwagen zu steigern, soll der Engeraner beschlossen haben, die Tachostände der Pkw manipulieren zu lassen und diese gegebenenfalls über dem eigentlichen Wert an gutgläubige Abnehmer zu veräußern“, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.

Razzia in Bünde

Der Angeklagte aus Porta Westfalica soll so im Auftrag des 50-Jährigen die Kilometerstände der Wagen zurückgedreht haben. Die beiden weiteren Mitangeklagten sollen dann am Verkauf einiger der manipulierten Fahrzeuge mitgewirkt haben. Elfmal habe das Quartett laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft mit dieser Masche auch Erfolg gehabt und so im Zeitraum zwischen März 2015 und Oktober 2016 überhöhte Kaufpreise im Wert von 65.000 Euro erzielt. Sechs weitere Wagen, bei denen die Kilometerstände ebenfalls gefälscht gewesen sein sollen, hätten keine Abnehmer gefunden. Mutmaßlicher Tatort soll nach Angaben von Landgerichtssprecher Phil Gabler Bünde gewesen sein.

Vor knapp vier Jahren war an einem Bünder Autohaus des Familienclans die Polizei angerückt und hatte den Betrieb durchsucht. Der Anlass für die Razzia damals: Ende Januar 2016 hatte ein 73-jähriger Mann aus Berlin bei dem Gebrauchtwagenhandel ein Fahrzeug kaufen wollen. Dieses war zusammen mit einer größeren Anzahl anderer Gebrauchtwagen bei einem Internetportal zum Verkauf angeboten worden.

Berliner wurde stutzig

Dem Kaufinteressenten aus der Bundeshauptstadt fiel der für das Alter des Fahrzeugs auffällig geringe Kilometerstand auf. Er entdeckte bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs einen Hinweis auf einen tatsächlich mehr als doppelt so großen Kilometerstand. Der Berliner nahm daraufhin Abstand von dem Kauf und rief die Polizei in Bünde an.

Etwa zeitgleich hatte ein Mann aus Melle dort eine Strafanzeige gegen den Autohändler erstattet. Der Meller hatte einen Wagen gekauft, der eigentlich nur 80.000 Kilometer Fahrleistung gehabt haben sollte. Tatsächlich lag die Fahrleistung schon bei mehr als 200.000 Kilometern.

Die Ermittler besorgten sich daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Räume des Gebrauchtwagenhandels. Bei der polizeilichen Maßnahme leistete ein seinerzeit 25-jähriger Familienangehöriger des Gewerbeinhabers Widerstand, indem er Polizeibeamte an dem Betreten der Büros hindern wollte und wegstieß. Ein weiterer Verwandter soll die Fahnder bedroht haben.

Drei Fahrzeuge beschlagnahmt

Im Zuge der Durchsuchung wurden Unterlagen zu den zum Verkauf angebotenen Fahrzeugen sichergestellt. Drei auf dem Gelände zum Verkauf angebotene Fahrzeuge wurden in der Folge sichergestellt.

Mitglieder des Familienclans mit Wurzeln auf dem Balkan hatten sich in der Vergangenheit schon mehrfach wegen verschiedener Vorwürfe vor Gericht verantworten müssen.

Der neuerliche Prozess startet am 16. Januar vor dem Bielefelder Landgericht. Acht Prozesstage sind angesetzt. Ein Urteil könnte dann am 20. März fallen.