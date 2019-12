Alle Jahre wieder geht es nach dem Weihnachtsfest mit Riesenschritten auf den Jahreswechsel zu. Die Aktiven des Tierschutzvereins Herford und des Bünder Tierheimes würden der Silvesternacht wieder mit großer Besorgnis entgegensehen, so Siekkötter. „Für die viel feineren Tierohren wird der durch das Feuerwerk verursachte Lärm zur schrecklichen Qual. Die Knallerei versetzt Millionen Haustiere und Wildtiere in Panik und Todesangst.“

Insbesondere für viele Hunde sei Silvester die Hölle, betont die Tierschützerin. „Sie zittern am ganzen Körper, ihre Augen sind vor Angst geweitet, sie winseln, jaulen, schreien, rennen hin und her und versuchen, sich zu verstecken, aber es gibt kein Entrinnen, denn es knallt aus allen Himmelsrichtungen“. Außerdem vermüllten Unmengen von Raketenresten die Landschaft und die Feinstaubbelastung erreiche astronomische Höhen. „Wir appellieren deshalb an alle Tierfreunde: Verzichten Sie Gründen des Tier-, Natur- und Umweltschutzes auf die sinnlose Knallerei und begrüßen Sie das neue Jahr lieber nur mit dem „Knallen“ von Sektkorken“, sagt Renate Siekkötter

Da viele Tiere durch das Zünden von Feuerwerkskörpern in Panik geraten und verloren gehen oder bleibende Schäden erleiden, bittet der Tierschutzverein Herford e.V. alle Tierhalter rund um Silvester um folgende Maßnahmen, die besonders für ängstliche Tiere durchgeführt werden sollten:

„Lassen Sie Katzen und Hunde keinesfalls frei herumlaufen, Freigängerkatzen sollten in dieser Nacht unbedingt im Hause bleiben. Tiere können durch den Lärm derart in Panik geraten, dass sie kopflos davon laufen und nicht mehr nach Hause finden. Vogel- und Kleintierkäfige sollten weit vom Fenster entfernt stehen und sollten zusätzlich durch ein dunkles Tuch abgedeckt werden.“

„Hunde sollten keinesfalls im Zwinger bleiben oder draußen angebunden sein.“

„Bereits am Silvesterabend sollten die Tiere in einem Raum untergebracht werden, wo sie möglichst wenig von dem Lärm mitbekommen. Bieten Sie Ihrem Tier einen kuscheligen Rückzugsort oder eine Versteckmöglichkeit für die Zeit des Feuerwerks. Man sollte die Fenster schließen und Jalousien herunterlassen und beispielsweise durch Musik von der Knallerei ablenken.“

„Eine den Tieren bekannte Person sollte während des Feuerwerks bei ihnen sein, Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und so durch ‚Stimmungsübertragung‘ signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Keinesfalls sollte der ängstliche Vierbeiner bedauert oder getröstet werden. Hierdurch verstärkt man seine Furcht. Ängstliches Verhalten darf aber auch niemals bestraft werden. Denn hierdurch steigt die ohnehin hohe Stressbelastung ebenfalls. Hilfreich kann es sein, gewohnte Spiele-Rituale bei Hund und Katze durchzuführen, die die Haustiere ablenken und vermeintliche Stress-Situationen in eine entspannte Atmosphäre verwandeln.“

„Durch Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung des Nervenkostüms (zum Beispiel Relaxan oder Sedarom) oder die Verabreichung von Pheromonen (zum Beispiel Feliway oder Adaptil) können Ängste bei Hunden und Katzen vermindert werden.“

„Auch alle anderen Haustiere sollten vor den akustischen und optischen Reizen des Feuerwerkes geschützt werden. Weidetiere sollten in einem Stall untergebracht werden.“

Das Tierheim im Stadtteil Ahle bleibt an Silvester und Neujahr geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist Freitag. 3. Januar, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr, informiert die Vorsitzende des Tierschutzvereins.