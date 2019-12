Bereits von 2008 bis 2016 war die Kreuzung direkt an der Volksbankfiliale und am Ennigloher Ärztezentrum als sogenannte Unfallhäufungsstelle geführt worden. „Seit Oktober diesen Jahres wird die Kreuzung wieder als Unfallhäufungsstelle geführt“, sagt Katarina Uphoff, Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). An der Kreuzung an der Ennigloher Volksbank kracht’s besonders häufig. Das ist auch der Unfallkommission des Kreises Herford aufgefallen. Um die Situation dort zu entspannen, wird auch die Errichtung eines Kreisverkehrs in Betracht gezogen.

Die nackten Zahlen sprechen für sich: Laut offizieller Statistik haben sich am Querungspunkt der Borriesstraße (L775) mit der Holser Straße, der Levisonstraße (L545) und der Holzhauser Straße im vergangenen Vierteljahrhundert nahezu 180 Verkehrsunfälle ereignet. Knapp 70 Personen waren bei den Crashs verletzt worden.

Zuletzt registrierte die Polizei am 13. Dezember einen Unfall. In den Abendstunden jenes Freitags hatte ein 69 Jahre alter Fußgänger schwerste Verletzungen erlitten, als er die Holser Straße im Kreuzungsbereich queren wollte und dabei von einem abbiegenden Audi erfasst wurde.

Schon früher Unfallschwerpunkt

Bereits von 2008 bis 2016 war die Kreuzung als sogenannte Unfallhäufungsstelle geführt worden. Vor sechs Jahren hatte man versucht, mit einer optischen Sperrfläche, die im Einmündungsbereich der Borriesstraße aufgetragen wurde, das Gefährdungspotenzial zu verringern. Zunächst auch mit Erfolg. Laut Polizeiangaben waren die Unfallzahlen zunächst gesunken – in der Folge aber wieder gestiegen.

Die Konsequenz: „Seit Oktober dieses Jahres wird die Kreuzung wieder als Unfallhäufungsstelle geführt“, sagt Katarina Uphoff, Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Die stimmberechtigten Mitglieder der Unfallkommission – das sind der Landesbetrieb Straßen NRW als Straßenbaulastträger, die Stadt Bünde als Verkehrsbehörde sowie die Kreispolizeibehörde – haben den Bereich Anfang November mal wieder ins Visier genommen. Danach fällte das Gremium bereits einen einstimmigen Beschluss in der Angelegenheit: So einigten sich die Verantwortlichen darauf, als Sofortmaßnahme die Eindrehung des Warnblinklichts hinter der Querung über die Borriesstraße zu veranlassen. Weiterhin sollen die roten Querungsmarkierungen erneuert werden

Ampel-Lösung oder Kreisel?

Aber das soll es noch nicht gewesen sein: Denn weiterhin soll Straßen NRW prüfen, ob die Einrichtung einer separaten Linksabbiegersignalisierung realisierbar wäre. Kann diese Maßnahme nicht umgesetzt werden, soll der Landesbetrieb prüfen, ob die Einrichtung eines Verkehrskreisels auf der stark frequentierten Kreuzung Sinn machen würde. Die entsprechenden Prüfungsergebnisse sollen bis zur nächsten Jahressitzung der Unfallkommission vorliegen und dann von den Beteiligten erörtert werden.

Einen Kreisverkehr an dieser Stelle hatte man seitens der Stadt Bünde 2013 noch für unrealistisch gehalten. »Als diese Kreuzung freigegeben wurde, war ein Kreisel überhaupt kein Thema«, hatte der damals im Rathaus für die Verkehrsplanung zuständige Mitarbeiter seinerzeit gegenüber dieser Zeitung gesagt.

Gefahrenstellen im Bünder Land

Derzeit gibt es in Bünde acht Unfallhäufungsstellen (Stand Oktober). Diese befinden sich an der Osnabrücker Straße im Abschnitt Ahler Straße/Weberstraße, sowie in den Bereichen Weseler/Heidestraße, In der Lohge/Im Haferfeld, Holzhauser/Ravensberger Straße/Wirtsheide, Wasserbreite/Einmündung Gerhart-Hauptmann-Straße, Eichholz-/Schlossstraße an der Enger Straße im Bereich Werfer/Dorf-/Kurt-Schumacher-Straße und eben an der Ennigloher Volksbank-Kreuzung.

In Rödinghausen gilt der Bereich Kilverstraße/Bruchmühlener Straße/In der Lage als Unfallschwerpunkt und in Kirchlengern die B 239 (Ostring) an der Einmündung Nordring.