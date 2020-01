Einige Mitglieder der bekannten TV-Großfamilie werden am Samstag, 11. Januar, im Bünder Autohaus Mattern erwartet. Foto: Sarafina Wollny

Am Samstag, 11. Januar, werden sie ab 14.30 Uhr im Autohaus Mattern, Blankensteinstraße 43-48, erwartet. Anlass für den Besuch ist laut einer Mitteilung des Unternehmens die Premiere des neuen Nissan Juke.

Silvia, Sarafina, Estefania, Harald und Peter Wollny werden für eine Autogrammstunde vor Ort sein. Außerdem wird das Quintett für seine Fans wohl auch für Selfies zur Verfügung stehen, teilt Auto Mattern mit.

Facebook-Nutzer hatten Mitglieder der Wollnys bereits vor einigen Wochen bei einem Besuch in Bünde entdeckt und Fotos in den sozialen Medien gepostet. Angeblich war die Familie damals für TV-Aufnahmen in der Elsestadt.