Gleich zu Beginn eine provokante Frage: Alle reden derzeit vom Klimaschutz – gerät der Naturschutz dadurch ins Hintertreffen?

Friedhelm Diebrok: Das eine geht nicht ohne das andere. Bäume pflanzen ist ein Beitrag zum Klimaschutz, gleichzeitig schafft man dadurch auch Lebensgrundlagen für Tiere. Wenn ich eine Moorfläche erhalte, ist das gleichzeitig Klima- und Artenschutz. Biolandwirtschaft ist auch beides. Hier wird Humus aufgebaut, gleichzeitig CO2 eingelagert. Der Nabu war einmal ein reiner Naturschutzverband, hat sich aber seit langem auch dem Klima- und Umweltschutz geöffnet.

Wenn Sie auf das zurückliegende Jahr schauen – wie stellt es sich aus Sicht des Naturschutzbundes dar? Zieht der Nabu eine eher positive oder negative Bilanz?

Diebrok: Vieles, was die Bundespolitik als Wahlversprechen umsetzen wollte, wurde nicht eingehalten – Beispiel Klimapaket. Aber auch beim Erhalt der biologischen Vielfalt, beim Einhalt des Flächenverbrauchs und der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien wurden die Ziele nicht erreicht. Das Gleiche stellen wir auf Landesebene fest. Umweltschutz hat keinen Stellenwert in der Politik – das sieht man bei den Finanzmitteln, die zur Verfügung stehen. Umweltministerien und Umweltbehörden haben die geringsten Haushaltsmittel und somit den geringsten Einfluss.

Die Parteien in den Rathäusern scheinen sich derzeit mit Aktionen in Sachen Klimaschutz überbieten zu wollen. So werden Blühstreifen auf öffentlichen Flächen gefordert, das Konzept des Bürgerwalds ist auch in Bünde umgesetzt worden. Macht das aus Sicht des Nabus Sinn oder handelt es sich um bloße Symbolpolitik?:

Diebrok: In Bünde ist noch keine nennenswert große Fläche eingesät worden – bislang handelt es sich nur um Absichtserklärungen. Auch in den anderen Gemeinden sind Blühflächen zu klein und prozentual gemessen an den Flächen, die im Besitz der Kommunen sind, zu gering. Oftmals würde auch ein anderer Pflegerhythmus reichen. Mein Tipp: Lasst doch einfach mal etwas wachsen und blühen. Ich wünsche mir außerdem Bürgermeister, die mehr Mut zur „Unordnung“ haben und diese Haltung gegenüber den Bürgern auch verteidigen. Es könnte zudem mehr positive Beispiele geben – wie zum Beispiel der geplante naturnahe Mustergarten in Kirchlengern, der Bürgerwald in Bünde oder das Verbot von Schottergärten in einer neuen Siedlung in Rödinghausen.

Das Bienen- und Insektensterben bewegt die Menschen. Welche Maßnahmen sind aus Sicht des Nabus sinnvoll, um dem entgegenzuwirken?

Diebrok: Eine Insektennisthilfe und ein paar Quadratmeter pro Garten reichen nicht aus. Aber sie können ein Anfang sein. Wir haben im vergangenen Jahr viele Gartenbesitzer bei der Umgestaltung ihrer Gärten beraten und heimische Blührasenmischungen verkauft. Wir brauchen mehr „Unkräuter“. Diese vom Menschen verfolgten Pflanzen sind Nahrungsgrundlage für Wildbienen, Schmetterlinge oder Käfer, aber auch für Vögel und Säugetiere. Diese Wildpflanzen fehlen mittlerweile in der Landschaft, aber auch im Siedlungsbereich.

Was kann der Einzelne tun, wenn er die Natur schützen möchte?

Diebrok: Zum Beispiel den Plastikverbrauch einschränken. Plastik wird weder ausreichend recycelt noch richtig entsorgt und führt zu vielen Problemen. Das wird in der aktuellen Meeres-Ausstellung im Dobergmuseum deutlich, an der sich auch der Nabu beteiligt hat. Ansonsten: Wieder mal selber kochen, und zwar mit Produkten aus dem Kreis Herford, also regional. Und dann möglichst in Bio-Qualität. Das ist aber nicht ganz einfach – das Angebot an derartigen Lebensmitteln ist aktuell sehr eingeschränkt. Bei größerer Nachfrage wird sich das hoffentlich ändern. Und selbstverständlich vor seiner Haustür anfangen. Den eigenen Garten vielfältig und naturnah gestalten. Beim Nabu-Kreisverband gibt es viele Tipps dazu und sogar die passenden Pflanzen. Mehr Informationen dazu finden Interessierte auch auf unserer Nabu-Homepage.