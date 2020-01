Bünde (WB). Ein Multivan T4 von Volkswagen ist in der Nacht zu Donnerstag in Werfen gestohlen worden. Ein Zeuge sah noch, wie der Bulli wegfuhr.

Laut Mitteilung der Polizei wurde der graue Multivan von einer Grundstückseinfahrt an der Paul-Gerhardt-Straße in Werfen gestohlen. Der Zeuge bemerkte das wegfahrende Fahrzeug gegen 23 Uhr. Er dachte jedoch, „dass es sich um eine berechigte Fahrt des Eigentümers handelte“, so die Polizei.

Erst am Freitagmorgen bemerkte der Besitzer, dass der Bulli gestohlen worden war. Das Fahrzeug hat schwarze Alufelgen und rote Bremssättel.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Herford unter 05221/8880.